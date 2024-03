Tie Up, la catena grintosa ed elegante che incarna lo spirito Breil

Una catena non convenzionale è protagonista della collezione Tie Up, espressione dell’originalità di Breil nel concepire la gioielleria femminile: una linea audace, caratterizzata dall’elemento must per le creazioni di ieri e di oggi.

Con Tie Up, Breil propone grintosi girocolli, bracciali e anelli resi unici dall’originale catena a maglie in acciaio lucido che evoca raffinate tecniche artigianali. I link non sono semplici anelli, ma elementi scultorei rifiniti sapientemente a mano, che si ripetono avvolgendo chi li indossa con decisione ed eleganza. Le creazioni Tie Up incarnano lo spirito grintoso e fuori dagli schemi di Breil con “nodi” che si agganciano l’un l’altro creando un disegno affascinante e inedito.

Il girocollo Tie Up di Breil veste con una sequenza preziosa degli elementi che compongono la catena. Lunga 45 cm e con una chiusura regolabile con moschettone, la collana è proposta in acciaio lucido e acciaio lucido IP gold. Perfetta e cool se indossata come chocker; dal gusto più classico se portata più lunga che scivola sul décolleté.

Il bracciale, abbinabile in parure con la collana, rispetta lo stesso schema: maglie che si stringono l’un l’altra per dare vita al gioiello disponibile nella versione acciaio lucido e acciaio lucido IP gold, entrambi con chiusura regolabile.

Con gli anelli, Breil interpreta il concetto Tie Up con creatività. Un unico “filo” d’acciaio culmina con gli elementi che si “abbracciano tra loro” valorizzando l’approccio scultoreo della collezione. Gli anelli sono presentati nella versione acciaio lucido e acciaio lucido IP gold in tre taglie.

Con la collezione Tie Up Breil inventa un nuovo modo di disegnare la gioielleria contemporanea.