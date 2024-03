Contro le macchie scure Guerlain presenta Abeille Royale Clarify & Repair Creme

Pioniera della scienza dell’invecchiamento cutaneo da quasi 15 anni, Guerlain presenta Abeille Royale Clarify & Repair Creme, un trattamento cutaneo per combattere le macchie scure. La Ricerca Guerlain ha realizzato una nuova formula arricchita con la Dynamic Blackbee Repair Technology, che stimola il sistema di collagene della pelle e amplifica i meccanismi naturali di autoriparazione. Un raro miele bianco proveniente dalle isole Hawaii e un potete derivato della vitamina C, per illuminare l’incarnato e aiutare a ridurre le macchie, completano la formula.

Fin dalla prima applicazione sul viso, la crema corregge il colorito spento e illumina l’incarnato. Giorno dopo giorno, i pori si affinano, le macchie si riducono, la pelle appare più levigata e visibilmente più giovane. La sua formula è un vero e proprio capolavoro: la combinazione ideale di efficacia, piacere sensoriale e naturalezza.

Caratterizzata dal 93% di ingredienti di origine naturale, unisce la morbidezza di una crema alla freschezza di un gel. Abeille Royale Clarify & Repair Creme si fonde con la pelle per un comfort immediato e una sensazione di protezione avvolgente. La pelle appare morbida, levigata e rimpolpata.

“Una pelle ben curata è fondamentale per garantire un’azione schiarente efficace e duratura”, afferma Dr. Frédéric Bonté, Guerlain Director of Research. L’innovativo approccio della Maison a doppia azione corregge discromie ed elasticità cutanea per ripristinare in modo duraturo la luminosità giovanile della pelle.

Clarify & Repair Creme è contenuta in un packaging ricaricabile dal design ecologico realizzato da minimo il 20%fino al 40% di vetro riciclato.