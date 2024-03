Longines rivisita un iconico modello CONQUEST in occasione del 70° anniversario della collezione

In occasione del 70° anniversario della collezione Conquest (1954-2024), Longines presenta il nuovo Conquest Heritage Central Power Reserve. Il suggestivo rimando al modello storico è dato dalla riserva di carica, indicata tramite due dischi girevoli al centro del quadrante.

Questo procedimento, inventato da Longines, è unico ed esclusivo e consiste nel posizionare l’indicatore della riserva di carica sul disco centrale. Questo indicatore, a forma di bastone allargato ad una estremità, mostra il livello di carica residua sul disco esterno, graduato da “64” a “0″.

L’informazione fornita sono le ore di autonomia disponibili, ossia il rimanente tempo di funzionamento dell’orologio. Caricando l’orologio con calibro automatico mediante la corona oppure con il movimento del polso si innesca la rotazione del disco di carica graduato esterno.

L’estetica del quadrante è dunque in continuo cambiamento, una poetica espressione del tempo che scorre. Questo innovativo dispositivo è un riferimento alla lunga storia degli orologi Longines con dischi girevoli, come i modelli ad angolo orario sviluppati per l’aeronautica sin dalla fine degli anni ‘20.

Sulla parte fissa del quadrante in tre parti del Conquest Heritage Central Power Reserve, in versione champagne, antracite o nera, risaltano i dodici indici applicati, dorati oro giallo o rosa, oppure argentati. In linea con l’emblematico motivo del cerchio della collezione Conquest, gli indici sfaccettati sono disposti su un sottile dettaglio circolare che delimita anche la minuteria.

L’altra caratteristica di questo modello è la data indicata a ore 12 all’interno della finestrella trapezoidale applicata. Le lancette dell’ora e dei minuti a grattacielo, alla stregua degli indici dello stesso colore, sono rivestite di Super-LumiNova®.

A dimostrazione del know-how e dell’eleganza intramontabile del marchio della clessidra alata, il Conquest Heritage Central Power Reserve ospita il nuovo ed esclusivo calibro Longines L896.5 visibile attraverso il fondo cassa trasparente a vite. Questo movimento meccanico a carica automatica, dotato di spirale in silicio e di componenti innovativi, vanta una resistenza ai campi magnetici dieci volte superiore alla norma di riferimento ISO 764.

La cassa in acciaio di 38 mm completamente rivisitata alterna superfici satinate e lucide ed è sovrastata da un vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso multistrato sopra e sotto. Anche le anse sono state ridisegnate a vantaggio dell’ergonomia e del comfort.

Il Conquest Heritage Central Power Reserve è disponibile con cinturini in pelle nera o grigia, dotati della nuova fibbia ad ardiglione in acciaio che accomuna gli ultimi modelli della linea Conquest Heritage.