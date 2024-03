La versatilità delle cabine doccia Provex

Le cabine doccia rappresentano un elemento essenziale nell’architettura e nel design della stanza da bagno, offrendo non solo funzionalità ma anche stile e adattabilità alle diverse conformazioni architettoniche. La vasta gamma di soluzioni disponibili ideate da Provex – ad angolo, in nicchia o realizzate su misura – consente di risolvere ogni problematica estetica e progettuale, sia in ambito residenziale sia contract.

Provex – realtà di riferimento nella produzione di cabine e pareti per doccia e di accessori tecnici per l’ambiente bagno – sviluppa costantemente progetti di assoluta eccellenza che valorizzano il design, senza trascurare la praticità. La varietà offerta dall’azienda consente una progettazione versatile e personalizzata, capace di rispondere alle richieste di interior designer e architetti, sempre alla ricerca di prodotti raffinati, funzionali e dallo stile minimal.

Tra le numerose alternative Provex, ecco i modelli Iunix IUT-1 + IUW, Vario Free VN-1, Look Free LU e Vario VN+VB.

Per chi necessita di una cabina doccia ad angolo, il modello Iunix IUT-1+IUW è la soluzione perfetta. È caratterizzato dalla porta basculante dotata di sistema a pendolo per apertura in/out fino a 360°, affiancata al laterale; tutto in vetro temperato di sicurezza 8 mm. I profili, le cerniere e le maniglie sono disponibili in alluminio brillante lucido o nero matt e in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 316L.

Per coloro che desiderano un’opzione in nicchia, il modello Vario Free VN-1 con porta pieghevole rappresenta la risposta ottimale. L’apertura “a libro”, che si richiude a metà verso l’interno e l’esterno del box, amplia notevolmente lo spazio d’ingresso, rendendo l’accesso più agevole. Il design elegante ed essenziale rende questa configurazione la soluzione corretta per chi dispone di poco spazio ma non vuole scendere a compromessi sulla resa visiva.

Per chi ricerca una soluzione su misura che combini cabina doccia e vasca da bagno, il modello Vario VN+VB è dotato di porta basculante singola, affiancata al laterale per vasca in vetro temperato di sicurezza 6 mm, disponibile in finitura trasparente, cincillà o satinato; i profili sono proposti in alluminio brillante lucido oppure in argento.

In contesti in cui si desidera massimizzare lo spazio e offrire una maggiore accessibilità, la configurazione a U rappresenta la scelta ideale. Un esempio è delineato dalla cabina doccia Look Free LU, dotata di ampia apertura con doppie porte basculanti, richiudibili a soffietto dentro e fuori la zona doccia.

Questi tre modelli hanno il profilo a parete dotato dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex, che prevede l’utilizzo di una guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua che assicura una maggiore igiene e pulizia.