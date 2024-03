Il Ristorante Blue Ray Marcel Ravin di Monte-Carlo si presenta con una nuova veste

Per dare vita alla nuova versione del Blue Bay di Monte-Carlo, lo Chef Marcel Ravin ha deciso di mettere radici in un concetto organico basato sui 5 elementi, in sinergia con la cucina che offre. Qui si gioca tutto sulle emozioni e sulle sensazioni, in un incontro intimo con lo chef e la sua cultura gastronomica, segnata dalle sue origini caraibiche, dalla sua terra adottiva affacciata sul Mediterraneo e dai suoi viaggi nei cinque continenti.

Ispirato alla natura, il mondo del nuovo Blue Bay, secondo Marcel Ravin, prende vita grazie ai 5 movimenti fondamentali incarnati dai 5 elementi: fuoco, terra, metallo, acqua e legno.

Il locale offre infatti dei rivestimenti in legno, degli arazzi ispirati al mondo delle piante, insieme a tantissimi giochi tra luci e fuochi. Anche il metallo brunito, invecchiato dal tempo ma resistente, si può trovare a sprazzi, sul pavimento, su alcuni mobili e anche sulla tappezzeria.

Non vanno dimenticati neppure i tavoli impreziositi dai motivi a onde e i paraventi decorati con i coralli, completati a dovere dai lampadari simili a petali, che ricordano quelli del Balisier. Nel suo complesso, l’ambiente contribuisce a creare un rapporto intimo con lo chef e il suo mondo, in piena continuità con il lavoro svolto in cucina. I menù cambieranno ogni 3 settimane, in sintonia con la natura e secondo la disponibilità degli orti dello Chef.

Marcel Ravin e il suo Sommelier hanno creato anche dei nuovi abbinamenti tra piatti e vini, senza dimenticare le accoppiate tra pietanze e bevande analcoliche: si lavora di continuo sulle fermentazioni e gli infusi insieme alle erbe, alle piante e alla frutta per creare sinergie sorprendenti e gustose, come quando si degusta il vino.

Per quanto riguarda la pasticceria, un’area al centro del ristorante è stata pensata come un albero che mette radici e si rigenera man mano che i piatti vengono preparati e serviti. E’ qui che i pasticceri, o lo Chef in persona, danno il tocco finale ai dessert, davanti ai clienti. Si tratta di un vero e proprio ponte tra la cucina e la sala da pranzo, che apre i confini tra questi due mondi, secondo le intenzioni di Marcel Ravin.

Per finire, il nuovo Blue Bay Marcel Ravin viene celebrato anche con un rum esclusivo firmato dallo chef Marcel Ravin ha infatti collaborato con la Maison Clément per creare un rum assolutamente unico, ottenuto da miscele e invecchiato in botti di rovere. Vi si mischiano note di cacao, cuoio e vaniglia con un sentore di erbe e un gusto pulito.

A pochi giorni dalla sua attesissima riapertura, il Blue Bay Marcel Ravin (all’interno del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort – Monaco) ha già raggiunto una nuovo traguardo: in occasione del 68° Congresso delle Grandes Tables du Monde, tenutosi a Parigi il 4 febbraio 2024, questo ristorante è stato ammesso alla prestigiosa cerchia delle Grandes Tables du Monde. Un riconoscimento che si aggiunge alla prima e alla seconda stella Michelin ottenute rispettivamente nel 2015 e nel 2022.

In occasione dell’inaugurazione del Blue Bay Marcel Ravin il 10 febbraio 2024, Stéphane Valeri, Presidente e Amministratore Delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer, ha dichiarato: “La vostra storia monegasca è una magnifica illustrazione di ciò che il talento di un grande Chef può consentire in termini di sviluppo ed eccellenza. Siete una fonte di ispirazione e di speranza per i giovani dei dipartimenti e dei territori d’oltremare. Sempre pronti a mettervi al servizio della comunità monegasca, siamo molto fortunati ad avervi con noi. Con il nuovo Blue Bay Marcel Ravin scriviamo insieme un’altra pagina della nostra storia comune, che senza dubbio fa ben sperare per gli altri, in ogni caso questo è l’augurio che vi faccio questa sera.”