Wrinkle Correcting Cream idratante dermoattiva, ripara visibilmente le rughe, protegge dai raggi UVA e UVB con SPF30 e previene la comparsa di segni futuri. La sua formula dermoattiva con SPF ideata da Clinique, aiuta a rafforzare la barriera cutanea e ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe. Protegge dai raggi UV (NA: raggi UVA/UVB) e aiuta a prevenire i danni futuri causati dai radicali liberi.

Rimpolpa la pelle donando un’idratazione istantanea e duratura, che aiuta a ridurre al minimo l’aspetto delle linee sottili. La crema ad assorbimento rapido ha un finish invisibile e non lascia aloni bianchi.

La sua azione riparatrice stimola la naturale produzione di collagene della pelle. La formula con CL1870 Peptide ComplexTM include 3 diverse tipologie di peptidi che agiscono in sinergia per contrastare linee e rughe.

Inoltre, la miscela di ingredienti idratanti, tra cui l’acido ialuronico, nutre e dona elasticità alla pelle, levigando visibilmente le linee e rughe. E ancora, la provitamina D abbinata alla vitamina E, fornisce una potente protezione antiossidante che aiuta a rafforzare le difese della pelle dai radicali liberi, contrastando l’invecchiamento precoce.

Questa formula è 100% priva di profumo. Pertanto, il profumo e il colore naturale sono percepibili al momento dell’applicazione. Disponibile in un’unica formula adatta a tutti i tipi di pelle. Priva di olio. Non acnegenica. Formula sicura per gli occhi sensibili.

Clinique Smart Clinical Repair™ SPF 30 Wrinkle Correcting Cream è la novità della linea anti-age firmata Clinique. Una crema idratante dermo-attiva con SPF 30 che grazie a Peptidi, Acido ialuronico e Provitamina D, ripara visibilmente linee sottili e rughe, idrata e aiuta a prevenire la comparsa di segni futuri. Dermatologicamente testata.