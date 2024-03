La bellezza essenziale della collezione Era di Ceramica Cielo

Linee geometriche pure, comfort e leggerezza: sono questi i tratti distintivi di Era, la collezione disegnata da Luca Cimarra per Ceramica Cielo che offre soluzioni intelligenti e compatte per arredare la sala da bagno in modo dinamico e versatile.

Alla base del progetto c’è come sempre la ceramica, caratterizzata da dimensioni, spessori, superfici e colori inediti, frutto dello straordinario lavoro di ricerca di Ceramica Cielo che ha saputo reinventare e riplasmare questo antico materiale in chiave moderna. Con Era nasce una nuova estetica fatta di forme leggere e misure sapientemente proporzionate, che ridisegnano la sala da bagno in una sintesi perfetta tra design, stile ed equilibrio funzionale.

La versatilità della proposta si concretizza nell’ampia scelta tipologica che spazia tra bacinelle da appoggio, lavabi sospesi o installabili a parete e accessori come il portasciugamani laterale o quello integrato nella struttura, che garantiscono così la massima libertà compositiva.

Il colore ricopre come sempre un ruolo fondamentale: le palette Terre di Cielo e Acque di Cielo offrono infatti la possibilità di giocare con abbinamenti tra nuance lucide e opache, ottenendo effetti ton sur ton o sorprendenti contrasti.

I sanitari – disponibili nella versione sospesa o a terra – si caratterizzano per l’innovativo sistema Rimeless 2.0.1, un’esclusiva tecnologia brevettata dall’azienda che permette di eliminare la brida coniugando estetica, funzionalità, risparmio idrico e massima efficienza igienica. Completa la proposta un monolitico orinatoio sospeso in ceramica dal forte impatto estetico.

Era si conferma un progetto che con le sue linee essenziali continua a stupire confermando la capacità dell’azienda di creare pezzi unici per design, bellezza e qualità.