Bad Moos Aqua Spa Resort, location ideale anche per convegni e business

Montagne imbiancate e distese di neve che brilla al sole: così si presenta il paesaggio della Val Fiscalina in Alto Adige, sotto le imponenti Dolomiti di Sesto, patrimonio dell’umanità Unesco. Ed è qui che il Bad Moos Aqua Spa Resort accoglie i suoi ospiti, tra suite spettacolari e trattamenti wellness personalizzati che rendono unica la vacanza di fine inverno.

Difficile scegliere tra le numerose tipologie di camere e suite presenti al Bad Moos Aqua Spa Resort, ognuna unica e arredata con cura. La coppia può scegliere la romantica Junior Suite Tre Cime Style, che coccola gli innamorati con il suggestivo caminetto The Flame, balcone e pavimento in legno. A caratterizzare la camera un lifestyle alpino, con letto king-size e divano nella zona soggiorno, bagno open space con doccia a pioggia e naturalmente Flat-TV, minibar, macchina da caffè e angolo del tè.

La splendida vista sulle Dolomiti di Sesto dal balcone della Panorama Suite Cima Dodici Style ne fa una delle camere più gettonate dalla coppia. A completare l’offerta, anche in questo caso, letto king-size, soggiorno con divano, bagno open space con doccia a pioggia, 2 Flat-TV, macchina da caffè e angolo del tè, minibar.

E poi c’è la Suite mansardata Bad Moos in stile alpino, con una accogliente zona giorno con caminetto per trascorrere momenti romantici in due. Elegante bagno con doppio lavandino, vasca da bagno, ampia doccia.

La Bad Moos Spa Suite è una soluzione esclusiva, per famiglia ma anche per la coppia, dal momento che ha al suo interno una Private Spa. A completare l’offerta caminetto The Flame, camera matrimoniale con letto king-size, angolo soggiorno separato con divano-letto, 2 bagni con doccia a pioggia, 2 Flat-TV, macchina da caffè e angolo del tè, minibar.

E poi c’è la Top-Suite Gallo Cedrone Style, luminosa e spaziosa, con profumato legno di larice e balcone. Mette a disposizione letto king-size, angolo soggiorno separato con divano-letto, caminetto The Flame, bagno open space con doccia a pioggia, 2 Flat-TV, macchina da caffè e angolo del tè, minibar.

Chi viaggia con la famiglia si può orientare sulla Family Suite Gallo Cedrone Style sempre in legno di larice e con balcone, camera matrimoniale con letto king-size, angolo soggiorno separato con divano-letto, caminetto The Flame, 2 bagni con doccia a pioggia, 2 Flat-TV, macchina da caffè e angolo del tè, minibar.

Naturalmente tutte le camere offrono rete wi-fi, programmi Sky, Spa-Set con accappatoio e ciabattine per il centro benessere.

Il Bad Moos Aqua Spa Resort è location ideale anche per convegni e congressi aziendali. Dispone infatti di due principali sale: la “Monte Elmo” e la “Croda Rossa”, dotate di attrezzature e tecnologie all’avanguardia e di arredi funzionali intercambiabili a seconda delle esigenze.

Coffee break con stuzzichini, lunch a base di insalate fresche di stagione, buffet tipici tirolesi, deliziosi candle-light-dinner: le soluzioni per completare l’esperienza anche dal punto di vista gastronomico sono diversificate e personalizzate. Tra queste anche le Stube tirolesi del 14esimo e 17esimo secolo, ambienti accoglienti e tradizionali che si prestano perfettamente a serate speciali.

A disposizione degli ospiti naturalmente anche la Spa Soma & Anima con piscina e saune, trattamenti wellness e palestra. Inoltre gli impianti di risalita appena fuori dall’hotel diventano un’ottima occasione per una discesa sugli sci o una passeggiata sulla neve.

Ai suoi ospiti il Bad Moos Aqua Spa Resort propone un programma di attività settimanale e una serie di proposte extra, sia indoor che outdoor, per arricchire la vacanza di esperienze uniche e divertenti. L’offerta è molto varia proprio per rispondere alle diverse esigenze. C’è ad esempio la Passeggiata rilassante nella natura imbiancata, attraverso boschi e valli di Sesto, ruscelli e radure. Grazie alla guida alpina lungo il percorso si verrà a conoscenza di aneddoti e curiosità sul territorio e si scoprirà quanto una semplice passeggiata possa influire positivamente sull’umore e il benessere psicofisico.

Un’altra attività originale è l’E-snowbike, una nuova disciplina che consiste nel lanciarsi su sentieri innevati e ben battuti in sella a una mountain bike con gomme chiodate e scolpite, che permettono di scivolare sulla neve. È un modo divertente per vivere la montagna d’inverno, le speciali e-snowbike si possono noleggiare direttamente in hotel.

Tra le proposte da vivere invece all’interno, si può scegliere di seguire uno dei numerosi corsi attivi, ad esempio Yoga in palestra oppure Acquagym in piscina. Nel bagno di vapore della Spa Soma & Anima si può partecipare alla gettata di vapore abbinata allo Scrub idratante per la pelle con zucchero, olio di mandorle dolci e olio essenziale di mandarino.