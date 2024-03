Sisley-Paris presenta la nuova Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Gel Frais

Nel 2024, la linea Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge si arricchisce di una texture inedita: Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Gel Frais. Si tratta di un prodotto ideale per le pelli miste e grasse, quando il clima è caldo o umido, insomma, una nuova texture che si rivolge a coloro che desiderano i risultati di Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge ma in una texture fresca e leggera, per il tipo di pelle o semplicemente perché la preferiscono.

Dopo Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge, la cui texture dal finish morbido e setoso si fonde con la pelle, e Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Extra-Riche, dalla texture nutriente e avvolgente, soffia una ventata di aria fresca sulla Collezione Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge.

Infatti, Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Crème Gel Frais dona un’immediata sensazione di freschezza. La sua formula leggera e non grassa assicura un finish vellutato, senza effetto lucido. Gli oli essenziali di Lavanda e Maggiorana, firma olfattiva della Collezione Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge, profumano il trattamento con la consueta naturalezza.

Affinché l’età sia solo un numero, Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge è stato progettato come un trattamento globale che contrasta ogni tipo di invecchiamento: genetico, ambientale e comportamentale.

Indipendentemente dalla sua texture, ottimizza il ciclo vitale della cellula, agendo su tre parametri cellulari:

RITMO – favorire la risincronizzazione dei bioritmi cutanei. Il metabolismo cellulare ritrova il ritmo di attività ideale di una pelle più giovane.

ENERGIA – favorire la produzione ottimale di energia al livello delle cellule (mitocondri) e contribuire in tal modo a proteggere e a riparare la pelle dai danni causati dall’affaticamento cellulare.

LONGEVITÀ – aiutare a proteggere i telomeri (le estremità protettive di ciascun cromosoma, la cui lunghezza è correlata all’aspettativa di vita delle cellule). L’obiettivo è contribuire a mantenere l’integrità del DNA cellulare di fronte agli stress comportamentali, per una longevità cellulare ottimizzata.

Dopo due mesi di applicazione, l’età percepita diminuisce visibilmente. Il viso ritrova la compattezza e la densità proprie di una pelle più giovane. L’incarnato è più luminoso e i segni di stanchezza sono ridotti come pure le rughe sono visibilmente diminuite.