Guerlain presenta due versioni della fragranza Aqua Allegoria Florabloom

Aqua Allegoria è la collezione manifesto dei valori di Guerlain, che trae ispirazione dalla Natura e dalle sue meraviglie. Secondo la Maison, amare la Natura significa anche proteggerla. Per questo motivo Aqua Allegoria è diventata simbolo dell’impegno duraturo di Guerlain nei confronti del pianeta e della biodiversità.

Ultima novità della collezione Aqua Allegoria, Florabloom celebra la magia del superbloom del deserto e l’inebriante spettacolo che offre ai sensi. Raro fenomeno naturale che si verifica nei deserti come quello di Atacama in Cile, i superbloom avvengono dopo periodi di intense precipitazioni, donando nuova vita a paesaggi aridi e trasformando il deserto in un meraviglioso giardino, ricoperto di fiori dai mille colori. Ispirandosi a questa incredibile espressione del potere della Natura, per Florabloom i Guerlain Perfumers hanno dato vita ad un nuovo radioso bouquet.

Nella versione Aqua Allegoria Florabloom Eau de Toilette, la tuberosa, ravvivata da un accordo di mango, si manifesta nel cuore di un bouquet variopinto dando vita a una luminosa fragranza. La delicata rosa centifolia di Grasse, insieme ai sensuali e luminosi fiori di tuberosa, si unisce alle intense sfumature di violetta e iris. Infine, il muschio tenue e persistente rende la fragranza delicatamente morbida e duratura. L’Eau de Toilette è disponibile nelle versioni da 75 e 125ml.

Nella versione Aqua Allegoria Florabloom Eau de Parfum, il bouquet floreale colorato viene esaltato da un potente legno di sandalo.

Mentre la tuberosa conferisce alla fragranza una sensualità quasi narcotica, la rosa centifolia di Grasse le dona seduzione. Al contempo, le note di violetta e iris rivelano intense sfumature chypre e il mandarino illumina un accordo di mango, cremoso e gourmand. L’Eau de Parfum è disponibile nelle versioni da 75 e 125ml.

Il cuore di Florabloom è realizzato con una pomade alla tuberosa prodotta a Grasse e sviluppata secondo un’antica tecnica artigianale, nota come enfleurage, che consiste nell’imprimere la fragranza del fiore in un burro grasso. Per questa occasione la Maison ha stretto una partnership a lungo termine con un coltivatore biologico locale che si impegna a preservare il terreno della famiglia.

Florabloom è racchiusa nell’iconico flacone di eco-design ricaricabile, interamente prodotto in Francia e realizzato con il 15% di vetro riciclato.