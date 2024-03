Lucie de la Falaise insieme a Sisley-Paris

La designer, stilista ed ex modella franco-britannica Lucie de la Falaise, è il nuovo volto della collezione di trattamenti anti-età Sisleÿa.

I prodotti Sisley accompagnano Lucie de la Falaise da anni. Li utilizza per la prima volta in occasione di un viaggio in aereo: sedotta all’inizio dalla texture leggera delle maschere e dalla delicatezza del loro profumo, appena percettibile, Lucie è conquistata in seguito dall’efficacia dei vari trattamenti e dall’eccellente protezione contro le più diverse aggressioni esterne – inquinamento urbano, vento, sole… L’attenzione agli ingredienti provenienti dal meglio del mondo vegetale suggella definitivamente la sua fedeltà al brand.

Lucie de la Falaise ha molto in comune con la famiglia d’Ornano: l’amore per la bellezza e l’artigianato, il gusto per una certa art de vivre, un saldo legame con la natura e i suoi tesori botanici, i valori familiari.

Nell’anno in cui l’ex modella festeggia il suo cinquantesimo compleanno, alla famiglia d’Ornano appare chiaro che nessuno, meglio di Lucie, la cui eleganza naturale e spontanea ha lasciato il segno nella storia della moda e continua a permeare il mondo del lifestyle, può incarnare la collezione Sisleÿa, l’eccellenza dei trattamenti anti-età.