Vimec presenta Aritco HomeLift, Design Variations 2024 by MoscaPartners

L’azienda svedese Aritco – distribuita in Italia in esclusiva da Vimec, entrambe parte del Gruppo Latour – presenta Aritco HomeLift l’elevatore progettato da Alexander Lervik che può essere personalizzato nel design e nelle funzionalità.

Un elevatore residenziale dal design essenziale ed elegante progettato per migliorare il comfort, l’efficienza e le funzionalità della casa. Comandi intuitivi ed ergonomici, precise funzionalità e connettività digitale garantiscono un facile e sicuro utilizzo per tutti e in tutte le situazioni.

Il carrier, la parte dell’home lift che si muove verso l’alto e verso il basso quando è in funzione, è costituito da una piattaforma a L la cui parete verticale – DesignWall – è retroilluminata con una luce LED bianca o colorata, e personalizzabile con diversi fondali grafici o un’immagine a scelta.

L’home lift si aziona ruotando e premendo lo SmartControl, un anello in acciaio inossidabile progettato per risultare ergonomico all’impugnatura, facile ed intuitivo.

Progettato pensando all’efficienza dello spazio, Aritco HomeLift è disponibili in 5 diverse dimensioni con una capacità di trasportare da 2 a 5 persone fino a sei piani e un ingombro compatto e compatibile anche con le case di piccole dimensioni.