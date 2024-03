La Collezione di gioielli Plissé di Breil

Breil forgia il metallo creando uno straordinario effetto “plissé” per dare vita al tema centrale alla nuova collezione PLISSÉ, una linea di gioielli in acciaio che inneggia alla leggerezza e alla sinuosità delle forme.

Queste creazioni flessuose portano nella gioielleria di Breil un’ispirazione che deriva dall’arte: i gioielli evocano infatti celebri opere realizzate con carta plissettata, spesso di grandi dimensioni, imponenti e allo stesso tempo leggere. Ma anche la moda contamina il design di Plissé: esattamente come accade per il tessuto che presenta questa lavorazione, l’acciaio viene modellato e assume una consistenza eterea e leggera.

Le pieghe aggiungono profondità e dimensione alla materia, conferendogli un aspetto e una sensazione unici. E, ancor più del tessuto, l’acciaio esalta – e viene a sua volta esaltato – dalla lavorazione plissé, grazie ad affascinanti giochi di luce e riflessi proiettati sulla superfice lucida.

Gli elementi di acciaio “ondulato” sono protagonisti di collane e orecchini declinati nelle versioni acciaio lucido e acciaio lucido IP gold.

Una catena molto sottile sostiene il motivo centrale della collezione Plissé che appare come un’ala leggiadra della quale è possibile ammirare tutta la lucente bellezza. Minimal e al contempo estremamente sofisticato, il girocollo di 39 cm di lunghezza (regolabile fino a 45 cm) è proposto in acciaio lucido e acciaio lucido IP gold. La chiusura a moschettone è personalizzata con un “charm” con logo Breil.

Il sautoir con pendente della collezione Plissé di Breil arricchisce il look di un gioiello in cui il motivo centrale conquista la scena. Un elemento di 39 x 41 cm che ondeggia agganciato ad una collana di 70 cm (regolabile fino a 75 cm) declinata in acciaio lucido e acciaio lucido IP gold. La chiusura con moschettone reca il logo Breil.

L’estro della collezione invita ad abbinare le collane, lunga e corta, per creare un effetto “layers” di grande impatto e sempre attuale.

Gli orecchini della collezione Plissé sono maxi e super glam e incorniciano il volto con le loro forme armoniose. La forma plissettata richiama la struttura di oggetti artistici e di design.