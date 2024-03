Thonet presenta la nuova sedia 118 FV

Come sempre elegante, funzionale e versatile, ma ancora più generoso e confortevole: Thonet presenta il nuovo modello 118 Fine Dining (118 FV) che arricchisce la fortunata collezione, nata con la prima sedia chiamata “sedia di Offenbach”. Il designer Sebastian Herkner ha concepito

questo modello come complemento da inserire nelle sale da pranzo private e nei ristoranti di alto livello. Questa novità di casa Thonet – realizzata in faggio – sarà presentata per la prima volta in occasione della imm 2024, in diversi colori e versioni, con seduta imbottita o in classica canna d’India intrecciata o come modello mordenzato monocromatico con sedile sagomato.

La 118, disegnata da Sebastian Herkner e declinata poi in una collezione completa, si rifà al DNA dell’azienda tedesca che vanta una lunghissima tradizione: come già Michael Thonet in pieno XIX° secolo, anche Herkner vuole ridurre al minimo il numero dei componenti della sedia, senza però

trascurare una linea pulita e dettagli raffinati. Le gambe, arrotondate nella parte posteriore e con due angoli leggermente smussati in quella anteriore, riprendono la forma trapezoidale tipica dei modelli Thonet. L’inclinazione dello schienale si adatta perfettamente alla seduta.

La nuova proposta 118 FV è una sedia con braccioli confortevole e invitante e rappresenta il completamento di questa collezione. Ancora più generosa e comoda delle altre versioni grazie alla seduta più grande e allo schienale ancora più inclinato, è stata pensata da Herkner per il fine dining: collocata nelle sale da pranzo private e, in particolare, nella ristorazione di alto livello, la nuova sedia con braccioli realizzata in faggio consente di rimanere comodamente seduti anche in occasione di pranzi o cene con numerose portate. Le gambe anteriori sono posizionate all’esterno come nella poltrona lounge 119.

I braccioli ancora più lunghi e in posizione più avanzata rispetto al modello 118 F circondano piacevolmente la persona seduta aiutandola ad alzarsi. Diversamente dalla 118 F, compatta e maneggevole, la nuova 118 Fine Dining presenta una seduta più ampia e profonda consentendo così il massimo confort a ogni tipo di corporatura. Abbinata a altri modelli della collezione 118, questa sedia crea intorno a ogni tavolo un insieme armonioso che invita le persone a comunicare e intrattenersi in modo conviviale.

La 118 FV misura L 57 cm x P 52 cm x A 80 cm ed è disponibile in diverse tonalità cromatiche e nelle versioni con sedile sagomato (118 MFV), in canna d’India intrecciata o imbottito (118 SPFV).