Mix & Match per la bellezza maschile da EISENBERG

Una fragranza avvolgente, una crema per il suo contorno occhi e perché no, un balsamo viso post rasatura. Per la bellezza maschile EISENBERG propone una selezione di prodotti beauty per rendere il suo aspetto ancora più luminoso e rinvigorito da mixare per una beauty routine completa.

STEP 1: PREPARA LA PELLE

MÉGALIFT è un siero gel ad alta concentrazione tri-molecolare® a penetrazione immediata ideale per la pelle affaticata e devitalizzata,

dall’azione rigenerante e rassodante profonde grazie al Panax Ginseng. L’associazione dell’Acido Ialuronico con gli estratti di Castagne d’India,

assicura un risultato decongestionante ed idratante. Particolarmente consigliato in periodi di fatica e/o stress intensi, complementare a tutti i prodotti della linea HOMME di EISENBERG, si applicano due pressioni su tutto il viso ed il collo perfettamente puliti, prima del trattamento crema abituale.

STEP 2: NUTRI LA PELLE

BAUME ESSENTIEL HYDRATANT è un efficace gel-crema idro-protettore che, grazie all’Acido Ialuronico e ai suoi agenti biotecnologici ad alta

performance, apporta una meravigliosa sensazione di freschezza e di benessere per una pelle sana, morbida e idratata tutto il giorno.

STEP 3: TRATTA LA PELLE

GEL CONTOUR DES YEUX è una formula specifica gel, liftante e idratante che contrasta l’invecchiamento del contorno occhi. Agisce efficacemente su borse e occhiaie apportando la massima freschezza. Un vero ricostituente epidermico high-tech, dalla texture decongestionante e fresca formulata con biosfere ricche di Vitamine A ed E e oli vegetali. Tra i suoi ingredienti, l’acqua di fiordaliso, noto per la sua azione lenitiva e calmante, in particolare per il contorno degli occhi. Ha anche una funzione antinfiammatoria, decongestionante e tonificante. L’acqua proviene da fiori coltivati biologicamente, distillati a vapore.

NEBRIATI E OSA

J’OSE è la fragranza culto di EISENBERG capace di lasciare un segno originale e distinto. Indimenticabile e provocante, si apre con il mistero e la seduzione della Menta e dell’Artemisia. Le note calde e potenti del Caffè-Moka nel cuore del profumo tracciano un percorso incandescente su uno fondo di Ambra e Patchouli.

Nelle note di testa il Bergamotto, Limone, Menta e Gelsomino; al cuore troviamo la Lavanda, Artemisia e Caffè-Moka; Infine, nelle note di fondo, il Patchouli, Sandalo, Muschio, Fava Tonka, Vaniglia, Ambra e Muschi.