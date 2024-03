Barceló Hotel Group ottiene il riconoscimento GSTC per gli standard di sostenibilità

Gli standard di sostenibilità di Barceló Hotel Group, integrati nel proprio sistema Ser Barceló, hanno ricevuto l’approvazione del Global Sustainable Tourism Council, il che significa che sono stati pienamente riconosciuti come rispettosi dei criteri GSTC stabiliti per il settore alberghiero.

L’ottenimento di questo riconoscimento conferma l’impegno di Barceló Hotel Group nella difesa di un turismo sostenibile, asse su cui si basa la strategia Barceló ReGen, che massimizza il proprio impatto positivo sullo sviluppo economico, sociale e ambientale delle destinazioni in cui opera. Con questo riconoscimento, Barceló Hotel Group diventa la prima catena alberghiera spagnola i cui standard di sostenibilità sono stati approvati dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

I criteri del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Assurance Panel, per stabilirne l’equivalenza con i Criteri GSTC per il turismo sostenibile, sono organizzati in quattro indicatori: gestione sostenibile, impatto socioeconomico, impatto culturali e impatto ambientali (tra cui il consumo di risorse, la riduzione dell’inquinamento e la conservazione della biodiversità e dei paesaggi).

Sin dalla sua fondazione, oltre 90 anni fa, Barceló Hotel Group è stato un pioniere nella difesa del turismo rigenerativo, indirizzando i propri sforzi per avere un impatto positivo sulle destinazioni e per contribuire a uno sviluppo più equo dell’economia locale, sia attraverso la creazione di posti di lavoro, sia con l’uso efficiente delle risorse naturali e con la collaborazione con fornitori locali.

Non a caso, la strategia ESG di Barceló ReGen si basa su tre pilastri: Glocal, investimenti sostenibili nelle comunità locali con impatto globale; Fair, l’impegno sociale dell’azienda al centro della sua attività; Caring, attenzione al benessere e alla salute delle persone e del pianeta.