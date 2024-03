Labbra a prova di bacio con The Lip Volumizer by La Mer

The Lip Volumizer di La Mer è un siero ricco e vellutato infuso con Miracle Broth. Le labbra risultano super-idratate, morbide e levigate, con un aspetto seducente, più pieno e definito, regalando un seducente effetto gloss.

Con una texture ricca ma allo stesso tempo leggera, The Lip Volumizer idrata e rimpolpa le labbra all’istante, valorizzando la loro forma naturale.

Questo lip è realizzato con alghe marine ricche di nutrienti ed altri ingredienti puri, il rigenerante Miracle Broth immerge la pelle nei leggendari poteri del mare. Aiuta ad aumentare l’idratazione della pelle e ne favorisce il naturale processo di rinnovamento. Contiene anche The Plumping Renewal Complex formulato con ingredienti e minerali ricchi di nutrienti, questo potente complesso di origine marina sostiene il collagene e favorisce il naturale turgore delle labbra.

Insieme a Lime Tea Concentrate, questa miscela super-concentrata anti ossidante aiuta a difendere le pelli delicate contro i danni provocati dalle aggressioni ambientali.

Non sarebbe La Mer senza la sua leggendaria idratazione. Una formula che non solo rimpolpa e dona perfezione alle labbra, ma che, allo stesso tempo, le protegge da potenziali danni futuri. Sapendo che la pelle delicata delle labbra è particolarmente vulnerabile alle aggressioni ambientali, questo trattamento ricco di Miracle Broth™ è stato formulato con antiossidanti per aiutare a proteggerle.