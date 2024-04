Michelle Hunziker brilla in Pasquale Bruni

Michelle Hunziker torna a raccontarsi nel one-woman show Michelle Impossible & Friends. Durante le tre serate-evento ricche di grandi ospiti la nota showgirl italiana indosserà gioielli Pasquale Bruni.

In occasione della serata di apertura Michelle ha indossato il prezioso choker della collezione Heart to Earth in oro bianco e pavè di diamanti bianchi, rubino e goccia di zaffiro azzurro. “Heart to Earth è il miracolo di un fiore che sboccia tra le pietre, è la forza della donna che può cambiare il mondo” Eugenia Bruni.