goovi amplia la sua linea I AM SO PURE per una beauty-routine completa

La gamma I AM SO PURE, dopo il Siero Purificante, si completa con i nuovi Detergente Gel Purificante e Crema Viso Purificante, due nuovi prodotti per una skincare routine completa. Una linea perfetta per opacizzare l’incarnato e minimizzare i pori, rispondendo a tutte le necessità delle pelli miste e grasse. Con il 96% di ingredienti di origine naturale, il Detergente Gel ad azione Purificante si trasforma in una schiuma cremosa e avvolgente che pulisce e deterge delicatamente la cute. Grazie all’acido azelaico riduce e regola le imperfezioni e l’estratto di rosa canina ha effetto opacizzante. Il nuovo Detergente Gel Purificante agisce anche come sebo regolatore. La formula è arricchita da Zinco e Allatoina o proprietà astringenti da una parte e azione lenitiva e idratante dall’altra.

L’inserimento del Detergente Purificante nella routine di skincare quotidiana assicura pelle più uniforme e opacizzata ma mai secca: i pori sono meno visibili a riequilibrare la produzione di sebo. Dermatologicamente e oftalmologicamente testato.

La beauty-routine goovi dedicata alle pelli miste prosegue con la Crema Viso ad azione Purificante, arricchita da Acido Azelaico e Zinco e con il 99% di ingredienti di origine naturale, contribuisce a diminuire le imperfezioni agendo sulla produzione sebo e perfeziona l’incarnato riducendo la visibilità dei pori. La nuova Crema Viso Purificante contiene inoltre Rosa canina ad effetto opacizzante, Allantoina ad azione lenitiva e idratante e un pool di Oligosaccaridi ad azione probiotica per riequilibrare la flora batterica e barriera cutanea regolando la produzione di sebo migliorando visibilmente l’idratazione della pelle. La sua texture leggera si assorbe rapidamente lasciando la pelle morbida, idratata e opacizzata, ideale per pelli, miste, grasse o soggette ad imperfezioni. Dermatologicamen te testato.

Completa la skincare routine, il Siero Purificante ad azione esfoliante leviga la pelle, e la rende più uniforme e luminosa. Agisce inoltre su impurità e imperfezioni, contribuendo a diminuire la visibilità di pori e a purificare le pelli con eccesso di sebo. La sua formulazione è composta da ben il 98,2% di ingredienti di origine naturale, tra cui AHA naturali che agisce sulla pelle con un’azione esfoliante ed estratto fermentato di Salice bianco, purificante.

E per concedersi una coccola, unendo il relax all’efficacia, la Maschera Purificante all’Argilla That pure Feeling aiuta ad eliminare le impurità, riduce il sebo in eccesso e rende la pelle più uniforme. Con il 94% di ingredienti di origine naturale, grazie all’azione combinata dell’Argilla verde, dell’estratto fermentato di Salice Bianco e dell’amido di Tapioca, la pelle risulterà purificata, liscia e morbida con una piacevole sensazione di freschezza.