La nuova collezione Uniqlo cattura l’energia fresca della primavera

UNIQLO lancia la collezione primavera 2024 di UNIQLO : C, una linea femminile disegnata dalla famosa stilista britannica Clare Waight Keller, nota per i suoi guardaroba sofisticati e disinvolti. La nuova linea è leggera, comoda e piena di energia. Questi capi che completano la vita di tutti i giorni sono vestiti con vibranti tonalità di rosso papavero, rosa blush, azzurro cielo e verde militare, in forme funzionali e armoniose che danno il benvenuto alla nuova stagione.

La Collezione Primavera mostra un abito plissettato che fa capolino con un trench disegnando fluide linee ad ogni passo della figura. Pantaloni larghi e voluminosi vengono abbinati a una giacca stretta in vita, per accentuare la silhouette femminile. Gilet in maglia, T-shirt cropped, cappellini da baseball in popeline a quadri e borse capienti in ecopelle, sono solo alcune delle opzioni per giocare con la stratificazione in primavera.

Clare Waight Keller ha commentato: “In questa seconda collezione UNIQLO : C, ho voluto esplorare il concetto di movimento attraverso la leggerezza. Lavorando con tessuti ultraleggeri, ho trovato una nuova prospettiva nelle proporzioni. I volumi più lunghi giocano con le silhouette cropped. Fluidità e freschezza sono elementi chiave dello spirito di questa collezione. Credo che la primavera rappresenti un momento di transizione in cui le stagioni cambiano e i nostri guardaroba hanno bisogno della stessa flessibilità. Adoro il mix di stili sartoriali e rilassati. La sensazione è quella di un’eleganza senza sforzo, con un attitude giovanile che cattura la leggerezza dell’estate”.