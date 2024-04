Aromatica, legnosa e ambrata, questa è l’essenza della nuova fragranza maschile del brand svizzero. Combina forza intrinseca e sofisticata sensualità, un profumo pensato per un uomo raffinato, ma di carattere. Gisada Titanium verrà ufficialmente lanciato a livello internazionale l’11 Aprile 2024.

Come tutte le proposte della maison, Titanium ha un’alta concentrazione di oli essenziali che la rendono più persistente nel tempo e che permette a Gisada di vantare una superiore qualità nelle sue produzioni. La piramide olfattiva si apre con la massima espressione della forza grazie a pepe rosa, cardamomo, salvia e artemisia. Al cuore scopre note più speziate con un’esplosione di lavanda, cannella, sandalo e cuoio. In chiusura, una finale nota persistente di dolcezza e sensualità data da iris, vaniglia, fava tonka e patchouli.

Il packaging rivela sfumature di metallo iridescente che rispecchiano l’eleganza del profumo, come il materiale prezioso, ma indistruttibile da cui prende il nome.

Il naso di questa Eau de Parfum – Lucas Sieuzac – mastro profumiere di terza generazione originario del sud della Francia, vanta collaborazioni internazionali, da Carolina Herrera a Givenchy. Nel 2013 riceve il “Prix Lalique” per l’eccezionale contributo portato al mondo della profumeria. Il suo approccio è quello di vedere la fragranza come un viaggio che evochi emozioni uniche e ricordi che si leghino per sempre a noi, visione che ha applicato anche nella creazione di Titanium.

Il testimonial per Gisada Titanium è Anthony Joshua, pugile inglese 34enne, due volte campione del mondo. Gisada Titanium è disponibile in esclusiva Douglas nei formati da 100ml – 135€ e 50ml – 95€ (prezzi consigliati).