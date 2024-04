Donare vita ai capelli secchi con il giusto olio rivitalizzante

I capelli secchi e crespi devono essere trattati in modo differente in base alla motivazione del loro stato. Si può infatti avere i capelli secchi per diverse dinamiche legate al cuoio capelluto o al capello in sé. Se il cuoio capelluto è secco i capelli non verranno lubrificati in modo naturale. Il capello sano viene infatti idratato dagli olii presenti nelle radici. Proprio per questo se il cuoio capelluto risulta secco, allora anche le radici non avranno la giusta quantità di olio per far star bene il capello. Da qui ne consegue la forfora e il prurito sulla cute.

La carenza di lubrificazione dei capelli può dipendere anche dall’età poiché man mano che avanziamo negli anni, produciamo meno olio. A peggiorare la situazione si aggiunge la menopausa e i cambiamenti ormonali in generale. Infine, anche le condizioni ambientali possono peggiorare la situazione: un clima secco e caldo, lo stare spesso esposti al sole senza protezioni sulla testa, l’esposizione al cloro e all’acqua del mare, sono tutti eventi che seccano ulteriormente la cute e i capelli. In tutti questi casi la slaute del apello può essere riacquistata con un olio per capelli secchi.

Oltre all’olio che nutre il capello, la secchezza può derivare anche da una mancata protezione del capello stesso. Lo strato protettivo che ha il capello sano è la cuticola che mantiene l’umidità nel modo corretto sul capello proteggendolo dagli agenti esterni. Una cuticola non netta e che si stacca dal capello non agisce più come protezione e porta alla secchezza della capigliatura.

Come evitare la secchezza dei capelli?

Per prima cosa dobbiamo assicurare la giusta protezione ai nostri capelli, utilizzando cappelli ed evitando esposizioni sbagliate al sole e al vento nelle ore più calde della giornata. Andiamo poi ad evitare di lavare i capelli troppo spesso e non usiamo shampoo troppo aggressivi. Anche asciugare i capelli troppo spesso può danneggiarli, soprattutto se lo facciamo subito dopo aver lavato i capelli e senza tamponarli prima con un asciugamano. Le temperature poi non devono essere eccessive per asciugarli in modo veloce. Capelli molto secchi non devono essere sottoposti a piastre o colorazioni forti.

Il giusto trattamento per ridare salute al capello

In tutti i casi di secchezza del capello, andare ad aggiungere olio dall’esterno li renderà più sani e luminosi. Potete scegliere tra diversi tipi di olii anche in base alla gravità della secchezza, applicandoli come da indicazioni. Alcuni olii vanno messi con i capelli leggermente umidi mentre altri possono essere applicati sulle punte all’esigenza.

L’olio di cocco e l’olio di jojoba sono un ottimo trattamento da massaggiare in profondità fino ad assorbimento. Un olio specifico per capelli secchi, usato con costanza, riporterà i capelli ad avere un aspetto sano e vitale. In caso di capelli molto rovinati è sempre meglio tagliare le punte e proseguire con il trattamento a base di olio per capelli. In questo modo il capello tornerà a respirare e ad avere una base minore di secchezza da riportare al naturale. I risultati saranno visibili già alle prime applicazioni dell’olio.