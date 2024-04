Il correttore ad alta coprenza Super BB Concealer firmato Erborian

Super BB Concealer by Erborian è un correttore ad alta coprenza, ma dal finish naturale. Molto più di un prodotto make-up, Super BB Concealer è anche un prodotto skincare: concentrato come un siero contiene il 5% di niacinamide per ridurre visibilmente le occhiaie e le imperfezioni giorno dopo giorno.

Super BB Concealer è un vero prodotto skincare, dall’efficacia clinicamente testata:

contiene Escina – grazie alla sua capacità di stimolare la microcircolazione, riduce l’aspetto delle occhiaie.

5% Niacinamide – azione illuminante e anti-imperfezioni.

estratto di fiori di ginseng fermentato – aiuta a illuminare e uniformare l'incarnato.

2% complesso al ginseng bianco – aiuta a levigare e idratare la pelle.

Le occhiaie sono 2 volte meno visibili: il loro aspetto è ridotto in termini di dimensione (-52%) e di colore (-58%). L’aspetto delle imperfezioni (brufoli, rossori e macchie da iperpigmentazione) è ridotto del -48%.