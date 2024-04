La linea Source Réotier by L’Occitane per una pelle equilibrata

La Linea Source Réotier by L’Occitane nasce per ripristinare e mantenere l’equilibrio della pelle senza compromessi grazie all’acqua attiva Réotier combinata con attivi efficienti e riconoscibili.

La linea è così composta:

GEL DETERGENTE 125ml – Purifica e riequilibra

Il Gel Detergente Purificante Source Réotier rimuove l’eccesso di sebo e le impurità, per una pelle detersa e pori purificati. Con Acqua Réotier, ricca di calcio, per trattenere l’acqua nell’epidermide e con OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA per purificare la pelle.

LOZIONE PERFEZIONATRICE 150ml – Mantiene il naturale equilibrio di idratazione

Da applicare mattina e sera, la Lozione perfezionatrice Source Réotier rimuove il sebo in eccesso per regalare una pelle più riequilibrata. A base di Acqua Réotier, ricca di calcio, per aiutare a trattenere l’acqua nell’epidermide, NIACINAMIDE, per migliorare l’aspetto della pelle e ZINCO, per opacizzare le aree di lucentezza. Il risultato è una pelle riequilibrata con riduzione delle impurità e dell’effetto lucido, pelle idratata e luminosa e infine una grana della pelle affinata.

FLUIDO OPACIZZATENTE 50ml – Per un immediato splendore salutare e per rimpolpare la pelle con l’idratazione

Arricchito con niacinamide, il Fluido Opacizzante Source Réotier assorbe immediatamente il sebo in eccesso, lasciando la pelle levigata e opacizzata.

Con Acqua Réotier, ricca di calcio, per trattenere l’acqua nell’epidermide, NIACINAMIDE per migliorare l’aspetto della pelle, e POLVERI OPACIENTI per un aspetto opaco immediato.

GEL CREMA ILLUMINANTE 50ml – Per un immediato splendore salutare e per rimpolpare la pelle con l’idratazione

La Crema in Gel illuminante Source Réotier risveglia la pelle spenta donandole luminosità. Con Acqua Réotier ricca di calcio, PEPTIDI DI RISO e MADREPERLE (senza titanio) aiuta a trattenere l’acqua nell’epidermide e ad aumentare la luminosità, donando un immediato effetto sano.