Busnelli presenta BUZ by Marc Sadler, il divano e poltrona definiti “l’essenza stessa del rock”

Ogni sua parte è ben distinguibile: la struttura, nella sua architettura, è valorizzata dall’alternanza di pieni e vuoti, una pluralità di elementi ben riconoscibili che si integrano gli uni con gli altri formando una geometria fuori dagli schemi, unica e seducente per la sua bellezza, assolutamente distintiva e riconoscibile. Il divano BUZ by Marc Sadler è facilmente componibile attraverso l’utilizzo di 12 moduli, consentendo di gestire i vari elementi in base agli spazi abitativi o alle singole necessità. Sedute e chaise longue possono essere accostate a piacere, creando dialogo tra gli elementi. Dispone di uno schienale alto, la struttura è a terra e il tessuto è sfoderabile sia nella versione in tessuto che in pelle.

La seduta è resa confortevole da cinghie elastiche incrociate (fissate alla struttura) ad alto contenuto di caucciù pretensionate con dinamometro. Buz è personalità che avvolge: lo schienale alto e i braccioli molto sottili lasciano spazio alla seduta e ai cuscini, offrendo una totale immersione nel relax. Nella sua configurazione vis-à-vis, Buz si compone di due chaise longue che è possibile scegliere anche con tessuti e colori a contrasto.

Affiancate l’una all’altra, si compenetrano per accogliere momenti di piacevole confronto. I cuscini della seduta sono composti da poliuretano espanso flessibile a quote differenziate e trapuntino imbottito con fibra poliestere rigenerata MICROMAX, rivestito con tessuto resinato accoppiato, mentre i cuscini dello schienale sono trapuntati e imbottiti con fibra poliestere rigenerata al 100% MICROMAX.