Tendenze scarpe primavera: che cosa mettere ai piedi per essere al top

Queste sono le scarpe e calzature di tendenza per la stagione primaverile che ormai sta per entrare nel vivo.

Tacchi a colonna

Il tacco questa primavera ci vuole a colonna. Sulle passerelle ha imperversato il tacco medio e basso ma comodo. Invece dello stiletto, il tacco ha una base flared che lo rende comodo ma anche più interessante. Può essere alto ma è preferibile quello basso che questa primavera spopola tra le scarpe aperte come slingback, mules, Mary Jane, ballerine.

Sneakers bianche

Se l'anno scorso in cui andavano molto di moda sneakers con dettagli o addirittura con suole carrarmato, questa volta fanno il loro ritorno le sneakers bianche che si trovano declinate in tanti modi, tra cui quelle in tela oppure in pelle o ecopelle. Naturalmente, ciò non significa che non possano esser decorate con qualche dettaglio magari colorato da riprendere nell'abbigliamento.

Mules slip on

Lo zoccolo aperto dietro è tra le calzature must have della prossima stagione. Sono molto eleganti e chic, capaci di sostituire degnamente le classiche décolleté. Per essere alla moda, le mules non devono per forza avere il tacco; infatti, se ne trovano molti modelli con tacco basso e comodo.

Con fiocco

Che si tratta di ballerine, scarpe con tacco o semplici sneaker, quest’anno ci vuole un fiocco. La scarpa si arricchisce di un dettaglio che ha davvero spopolato la scorsa stagione e si vedeva su maglioni, tra i capelli, sulle camicie e così via. C’era quindi da aspettarselo anche sulle scarpe per dare un tocco di femminilità e vezzosità in più che non guasta mai. Grandi o piccoli che siano, i fiocchi arricchiscono soprattutto la tomaia ma il bow ha tantissime altre declinazioni.

Mocassino platform

Per le giornate primaverili non può mancare un must della stagione come il mocassino. È una scarpa che non manca mai nelle mezze stagioni perché pratica per la vita di tutti i giorni ma anche elegante. I mocassini con platform rappresentano una scelta di gran tendenza che regala qualche centimetro senza rinunciare alla comodità. Tuttavia, questa volta ci vuole un mocassino con suola XXL che lo rende ancora più interessante e meno impegnato, soprattutto se si sceglie colorato. Quest’anno il mocassino si porta con il calzino fino alla caviglia, meglio se bianco.

Hardware

Se le borse si arricchiscono di dettagli metallici, le scarpe della primavera non lo sono da meno. Infatti, tra le principali tendenze della stagione si trovano calzature arricchite da metalleria. Ben vengano quindi i dettagli sui cinturini che legano la caviglia, sulle fibbie e applicazioni di vario tipo come i classici morsetti dei mocassini.

Mary Jane

Prosegue anche per la prossima stagione la tendenza delle Mary Jane, ballerine caratterizzate da laccetti e cinturini dall’aria vintage che piacciono sempre più. Si tratta di un’evoluzione delle classiche ballerine che quest’anno si vedranno meno.

Trasparenti

O si amano o si odiano: sono i sandali trasparenti come quelli che si usano per andare al mare sugli scogli. Altre calzature come le mules hanno spostato giochi di trasparenze grazie all’uso di plastica riciclata.