Massima possibilità di personalizzazione per il nuovo letto Gemini di Tomasella

Il Salone del Mobile è ormai alle porte. Tomasella partecipa all’appuntamento più atteso per il mondo del design con tante nuove proposte per arredare la casa con lo stile e la funzionalità che contraddistinguono la produzione dell’azienda.

Per la zona notte Tomasella presenta il nuovo letto Gemini dalle forme geometriche e lineari. Gemini è un letto dalla doppia personalità: elegante quando si presenta all’interno dell’ambiente e confortevole quando viene utilizzato. La testiera è avvolta da due cuscini imbottiti che offrono un grande comfort. Il letto Gemini è disponibile in molteplici rivestimenti, quali tessuti, ecopelli e pelli, per adattarsi a qualsiasi gusto. Così come per l’altezza del giroletto e dei piedini che Tomasella può personalizzare per ogni esigenza.