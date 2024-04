La collezione in edizione limitata di M·A·C Teddy Forever

M·A·C Teddy Forever è la collezione in edizione limitata che celebra Velvet Teddy – una delle tonalità di rossetto M·A·C preferite dai fan in tutto il mondo, fin dal suo esordio nel 2004. Il finish opaco di Velvet Teddy ha sempre avuto l’ammaliante capacità di esaltare sia i look più delicati che quelli estremamente audaci, guadagnandosi elegantemente lo status di cult tra i professionisti e gli appassionati di make-up.

Da oggi, Velvet Teddy allarga il raggio di azione del suo tocco di empowerment con una collezione di nuovissime e iconiche sfumature per occhi, labbra e viso che esaltano ulteriormente la naturale raffinatezza dell’originale, amatissima, tonalità di beige intenso.

Per reinterpretare l’attitude Teddy, iniziate da Brushstroke Liner in Brushblack, l’intensissimo liner nero ultra preciso, o provate M·A·C Colour Excess Gel Pencil Eye Liner in Sick Tat Bro, un intenso marrone in alta definizione che mette in luce la nostra icona scivolando senza sforzo sulle palpebre per garantire una tenuta fino a 24 ore, grazie alle tecnologie Line-Lock e Pigment Alchemy.

Rifinite il look occhi con strati di volume e lunghezza sulle ciglia grazie a M·A·C Stack Mascara. Il tutto, in speciali confezioni che omaggiano il beige intenso di Velvet Teddy, rendendo questi must-have in edizione limitata accattivanti tanto quanto il vostro make-up look. Per un incarnato perfetto, in puro stile Teddy, provate Fix + Stayover Alcohol-Free 16HR Setting Spray e la Teddy Takeover Eye & Face Palette nelle gamme colore Light o Deep, ciascuna con quattro nuovissime tonalità di ombretto, oltre a un highlighter scintillante.

Per quanto riguarda le labbra, preparatevi a una totale trasformazione in pieno stile Teddy: qualsiasi sia il finish o la texture che preferite, la troverete in versione Teddy. Dai nostri eroi del matte, M·A·C Locked Kiss Ink 24HR Lipcolour e Retro Matte Lipstick, ai più scintillanti e lucenti Lustreglass Sheer-Shine Lipstick, fino ai classici Lipglass riflettenti; quattro formule diverse per personalizzare e creare il perfetto look labbra nude, che non può dirsi completo senza Prep + Prime Lip e la Lip Pencil in Deeply Teddy.