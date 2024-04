HYDRA AOX [5] di FILORGA, un concentrato di scienza e di efficacia

Per contrastare i radicali liberi, gli esperti FILORGA hanno combinato tra loro 5 potenti antiossidanti in una formula esclusiva che agisce sui primi segni del tempo. Nasce così HYDRA-AOX [5], un siero che esibisce nel cuore della formula, l’associazione tra due vitamine e un amminoacido rinforza le cellule e neutralizza i radicali liberi responsabili dello stress ossidativo. Altri due antiossidanti arricchiscono il trattamento per sostenere i meccanismi naturali di difesa della pelle.

Per potenziare ulteriormente l’azione dei 5 antiossidanti di HYDRA-AOX [5], è stato aggiunto acido ialuronico a basso peso molecolare, che mantiene la pelle idratata, e NCEF, il complesso unico di FILORGA, che stimola le cellule cutanee in profondità. Poche gocce di HYDRA-AOX [5] applicate due volte al giorno aiutano a rafforzare le cellule per contrastare l’azione dei radicali liberi.

Le donne che lo utilizzano osservano miglioramenti visibili in soli 7 giorni. L’obiettivo di FILORGA è quello di trovare una soluzione efficace sugli agenti esterni e i segni del tempo. Il risultato? Una formula in grado di:

AGIRE SULLE CAUSE DI STRESS OSSIDATIVO PREVENIRE LA COMPARSA DEI 5 SEGNI DEL TEMPO FORNIRE ALLA PELLE LA MIGLIORE PROTEZIONE POSSIBILE CONTENERE POTENTI ANTIOSSIDANTI

Questo siero, da 30ml, offre una consistenza non appiccicosa e non unta grazie alla precisa selezione e miscelazione di emollienti e umettanti; un colore arancione naturale, dato dalla presenza di Astaxantina; l’inconfondibile firma olfattiva di FILORGA oltre a un trattamento formulato senza oli minerali, senza siliconi, senza parabeni e senza ingredienti di origine animale.