AM:PM: Noctis contagia la zona giorno

AM:PM è la notte e il giorno. Intorno al letto ruotano mondi e stili di vita, desideri, culture, tradizioni e convenzioni. Sul letto si dorme, si mangia, si lavora, si scrive, si chiacchiera e si gioca, diviene un luogo in cui perdersi e ritrovarsi. Su questo spazio scorre la vita, i cambi di casa e di città, di lavoro e di prospettiva.

Noctis, azienda specializzata nel bedding 100% Made in Italy, presenta AM:PM, un progetto nato dalla collaborazione tra N-lab (il centro studi e progettazione dell’Azienda) e lo Studio d+a che scardina le convenzioni e cambia i paradigmi dell’abitare. Un letto che si apre, si chiude, si allarga, si restringe, in un frame fluido tra interno ed esterno. Un’isola con più anime perfettamente integrate, la dimensione intima e privata e la dimensione della comunità.

Una proposta modulare e dalle molteplici funzioni, che ripercorre la giornata nella sua interezza: in AM:PM gli elementi interagiscono tra loro dall’alba al tramonto, creando un abaco di forme che conferisce una nuova estetica agli spazi.

AM:PM esplora il tema dell’otium da più prospettive, riproducendo inedite geometrie che cambiano il modo di concepire il riposo. Parte da qui lo storytelling intorno a questo nuovo progetto, che trova il suo nucleo fondante nella ricerca dell’essenzialità, con una visione molto precisa: quella di fare un passo verso un altro abitare che, muovendo dalla camera da letto, contagia la zona giorno. Si tratta di un percorso nuovo non solo nell’estetica ma anche nell’espressività funzionale: i diversi moduli che lo compongono offrono la possibilità di numerose configurazioni, da letto singolo a matrimoniale, da proposta centro stanza a divano per il living. Una ricca gamma di accessori rende la proposta in grado di rispondere alle esigenze di spazi più efficienti, vivibili e integrati tra loro.

AM:PM, una micro-architettura mutevole che esplora nuovi linguaggi, una soluzione componibile che dà voce al concetto di fluidità degli spazi, partendo dalla zona notte per giungere ad ibridare la zona giorno.