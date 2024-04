Terracotta Concealer: il primo correttore in polvere liquida di Guerlain

Grazie alla competenza scientifica e alla conoscenza di polveri e pigmenti, Maison Guerlain ha creato un nuovo concealer che associa il potere a lunga durata di un correttore liquido alla luminosità di una polvere correttiva.

Si tratta di Terracotta Concealer che introduce un nuovo prodotto beauty essenziale per correggere le imperfezioni, illuminare le zone d’ombra e donare una freschezza radiosa, come al ritorno da una giornata trascorsa all’aria aperta.

Violette, Guerlain Make-up Creative Director, ha bilanciato la giusta quantità di pigmenti colorati per una correzione ottimalecombinando i vantaggi delle texture fluide e in polvere. Terracotta Concealer è formulato con il 95% di ingredienti di origine naturale, offre idratazione e tenuta ottimale per 24 ore grazie alla tecnologia no-transfer.

Terracotta Concealer è disponibile in 16 shade corrispondenti a tutte le intensità del fondotinta Terracotta Le Teint, con cui forma un duo ideale di “perfezione naturale”. Due nuove tecniche, Tap & Zone e Tap & Stretch, per massimizzare l’efficacia di applicazione di Terracotta Concealer. L’elegante flacone di vetro trasparente satinato è decorato con un tappo marrone, che rivela la doppia G della Maison.