DRAGA & AUREL x NILUFAR Tinted hues

Draga & Aurel presentano, in occasione della Milano Design Week, un nuovo progetto esclusivo per Nilufar che verrà svelato nella sede di Via della Spiga della galleria milanese. Spiritoso, ipnotico, riflettente, Tinted Hues esplora le potenzialità dei materiali – primi tra tutti la resina epossidica e la lucite – e la loro capacità di rispondere alla luce e al colore.

In un’atmosfera raffinata e quasi sospesa nel tempo, caratterizzata da un mood giocoso e spensierato, si incontrano oggetti da collezione fatti a mano, dalle forme morbide e tonalità tenui. Le combinazioni di colori pastello e gli inserti opalini si uniscono in sfumature suggestive e quasi ipnotiche.

I nuovi prodotti 2024 in esclusiva per Nilufar – Glaze table, Dewdrops coffee table e Puffed pouf– vengono presentati insieme a una selezione di oggetti di art design parte delle collezioni Candy Box e Space Couture, proposti in nuove colorazioni.