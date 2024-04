Hotel Le Fontanelle, Hotel The Club House e cantina Vallepicciola, realtà nel lusso della Toscana

L’Hotel Le Fontanelle (resort a 5 stelle) è una casa silenziosa sulla collina, aperta agli ospiti nel 2006 e così affettuosamente nominata dai suoi proprietari, abbraccia la straordinaria bellezza circostante. Un casale in stile toscano che ha conservato intatte le sue caratteristiche e la sua storia attraverso un restauro attento e rispettoso, preservando l’autenticità del borgo e le sue suggestioni.

L’arredamento delle camere e delle suite è curato nei dettagli. I materiali utilizzati, come le fibre naturali e le stuoie in cocco, accostati al legno di noce, alla quercia e ai tessuti bordeaux, richiamano i colori delle colline del Chianti. Ogni stanza ha una propria anima, un rifugio intimo e segreto nella profumata campagna senese, colmo di charme e gusto. Le camere Classic riflettono lo stile delle residenze rustiche toscane, con pavimenti in cotto, soffitti con travi a vista e tessuti floreali morbidi.

Le camere Prestige, situate nel casale a pochi passi dalla piscina, assumono l’aspetto di piccole residenze di campagna, offrendo un’atmosfera intima e silenziosa con giardini privati. Le ampie finestre e gli spazi aperti delle camere Deluxe permettono una luce naturale, mentre la terrazza privata con vista mozzafiato rende le Junior Suite un luogo perfetto per degustare un ottimo bicchiere di vino, immerso nella bellezza infinita della campagna.

Le Suite sono delle vere e proprie residenze private, offrendo un’immersione totale nel fascino del Chianti. Gli interni, la camera da letto e il salotto indipendente, sono arredati con uno stile rustico. Il comfort raffinato delle stanze si estende anche agli spazi comuni dedicati al relax e al riposo, nutrendo mente e corpo in questo luogo di pace e bellezza. La piscina interna riscaldata è il cuore dell’area benessere The Health Club, circondata da ampie vetrate che si affacciano sui vigneti dell’hotel.

La piscina esterna, con la sua immersione nella natura e la vista sull’orizzonte, è una vera perla incastonata nel verde. Alcune camere e suite sono siti nella Villa Il Mandorlo, una dependance distante circa 400 metri dall’area principale dell’hotel: è possibile affittare i locali della villa anche in modo esclusivo, in un’atmosfera tranquilla e silenziosa, godendo dei panorami del Chianti.

Al centro dell’esperienza gastronomica di Hotel Le Fontanelle si erge il ristorante La Colonna, così nominato in onore dell’imponente colonna di pietra che domina la sala. Con un’atmosfera elegante e sobria, caratterizzata da una mise en place raffinata e minimalista, tovaglie di lino e calici generosi, il ristorante offre uno scenario senza pari grazie alle ampie vetrate che incorniciano il paesaggio circostante. Durante la stagione estiva, gli ospiti possono godere della Terrazza Belvedere, un’incantevole porzione del ristorante affacciata sui vigneti, che regala l’emozione unica di gustare prelibatezze culinarie sotto il cielo stellato durante le cene.

La cucina del ristorante La Colonna è un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, fondata sull’eccellenza e la qualità delle materie prime, sapientemente trattate con competenza e creatività. I piatti sorprendono con accostamenti insoliti che regalano sensazioni e sapori contemporanei, mantenendo però un profondo rispetto per la cucina tradizionale italiana. A guidare il team di cucina c’è Chef Francesco Ferrettini, con le sue radici toscane e una lunga esperienza culinaria maturata in rinomati ristoranti della regione.

Il Chianti, con i suoi paesaggi di colline punteggiate di vigneti e ulivi, incanta e rapisce il cuore. In questo affascinante territorio toscano, nel comune di Castelnuovo Berardenga, in terra senese, sorge da pochi anni un nuovo gioiello dell’ospitalità, l’Hotel The Club House, un albergo 5*L adults only (+14 anni).

Dopo ben dodici anni di restauro, l’albergo è stato inaugurato nella primavera del 2022, portando nuova vita e splendore a questo angolo di Toscana. L’architettura e il design di Hotel The Club House sono stati curati con grande attenzione dall’architetto Margherita Gozzi, la stessa mente dietro il restauro di Hotel Le Fontanelle e della cantina Vallepicciola. Con Hotel The Club House, l’obiettivo è quello di creare un unicum, dove storia e tradizione si fondono armoniosamente con un’ospitalità contemporanea e immersiva. Grazie al recupero di strutture meno antiche, è stato possibile ridisegnare più facilmente gli interni, mantenendo sempre intatta l’autenticità e l’essenza del luogo. La scelta dei materiali, come pietra, legno e coppi tradizionali, conferisce un tocco di eleganza e calore casalingo.

L’hotel si propone come un luogo dove gli ospiti possono immergersi completamente nell’atmosfera unica del Chianti, lasciandosi ispirare dalla bellezza che li circonda, qui, storia e modernità si mescolano, offrendo un’esperienza di lusso concreta. Hotel The Club House ha arricchito la sua esperienza sensoriale con l’apertura de Il Visibilio, il ristorante fine dining 1 Stella Michelin firmato dall’Executive Chef Daniele Cannella. Il ristorante propone un menu degustazione al buio che varia secondo la stagionalità e la freschezza degli ingredienti: Il Visibilio si concentra su tecniche avanzate e prodotti di alta qualità, offrendo ai clienti un viaggio gastronomico unico nel suo genere. Osteria Il Tuscanico è il secondo ristorante di Hotel The Club House, sempre sotto la direzione dell’Executive Chef Cannella, che richiama uno stile perfettamente integrato nell’atmosfera del resort. Con l’obiettivo di conferire un’identità forte e riconoscibile a Hotel The Club House, è stato avviato il progetto ambizioso della nuova SPA di concezione olistica. Nasce così The Wellness Sanctuary, un progetto che si propone di garantire spazi ampi e tecnologie all’avanguardia nel settore del benessere, con un’offerta contemporanea in linea con le esigenze di una clientela sempre più attenta che vuole vivere un’esperienza completa, integrando bellezza, territorio, cibo e vino in un percorso mirato a rigenerare mente e corpo.

La cantina Vallepicciola, di proprietà della famiglia Bolfo, ha una storia che risale al 1999 e si estende su una proprietà di 107 ettari che include vigneti, uliveti, un laghetto e aree boschive. La biodiversità della tenuta è un valore prezioso, che avvalora le pratiche di agricoltura sostenibile, in sintonia con la filosofia che guida ogni attività della famiglia. Situata nella zona di Pievasciata, nel cuore del Chianti Classico, la cantina si estende su quasi 265 ettari di terreno collinare, boschi e vigneti. La struttura, di circa 6.000 metri quadrati su due piani interrati, è un esempio ambizioso di architettura organica, progettata per creare un’armonia tra uomo e natura, integrando attentamente gli elementi costruiti con l’ambiente circostante.