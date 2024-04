InVisible, SieMatic svela le funzionalità “Secret” delle sue cucine di alta gamma.

In occasione della Milano Design Week, SieMatic presenta la sua nuova cucina SieMatic S2 Next Generation, l’ultima generazione dell’iconico classico senza maniglie SieMatic SL: caratterizzata da composizioni, tonalità e materiali inediti, è arricchita da elementi funzionali e di design inaspettati come SieMatic SecretSpace, SieMatic SecretService e SieMatic SecretSlide.

Nel suo Flagship Store milanese SieMatic Monte Santo, l‘azienda tedesca produttrice di cucine premium e luxury da sempre sinonimo di avanguardia nel settore, svelerà ancora una volta la sua essenza innovativa, stimolante e affascinante attraverso numerosi nuovi prodotti concepiti per sorprendere e ispirare gli specialisti della cucina e i progettisti.

Nella nuova SieMatic S2 Next Generation ogni dettaglio racconta una storia di sorprendente bellezza, meraviglie funzionali e meticolosa maestria artigianale. I mobili chiusi si trasformano con un semplice tocco in sistemi a giorno decorativi, i piani cottura sono celati da piani di lavoro scorrevoli, gli elettrodomestici e intere zone cucina sono nascoste dietro ante scorrevoli a libro.

LE NUOVE TECNOLOGIE

SieMatic SecretSpace è disponibile nella versione a colonna o integrato nell’isola. Grazie alla rivoluzionaria rotazione traslativa, il mobile chiuso si trasforma in un sistema a giorno con mensole dove riporre oggetti d’arredo decorativi. Il meccanismo estremamente preciso garantisce la massima fluidità e assenza di vibrazioni.

SieMatic SecretService è un cassetto con apertura Push2Open nascosto nella gola piatta e incassata della S2, che permette di ampliare lo spazio a disposizione per riporre oggetti piatti e sottili, come per esempio set di coltelli o smartphone e tablet. Il cassetto può essere dotato di portacoltelli o divisori magnetici in castagno fumo e rovere chiaro, in tinta con le attrezzature interne SieMatic e MultiMatic.

SieMatic SecretSlide, è un piano di lavoro in pietra naturale Taj Mahal che grazie ad un meccanismo di scorrimento estremamente preciso e fluido, si apre svelando un secondo livello nel quale può essere posizionato un piano cottura o un lavello con rubinetto ribassato. Quando estratti da entrambi i lati, i piani di lavoro si bloccano in posizione e possono essere utilizzati con sedie o sgabelli come posti a sedere o come superficie di lavoro più ampia.