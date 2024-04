Hair Rituel by Sisley presenta Soin Lavant Fortifiant Densité

Destinato alle donne e agli uomini, e con una formulazione adatta a ogni tipologia di capelli, Soin Lavant Fortifiant Densité è il complemento ideale di Le Sérum Revitalisant Fortifiant. Il suo obiettivo è quello di dare più corpo e resistenza ai capelli.

Soin Lavant Fortifiant Densité + Le Sérum Revitalisant Fortifiant sono i nuovi prodotti inseparabili pensati per il trattamento combinato del cuoio capelluto e della fibra capillare. I due prodotti permettono di ritrovare capelli più belli, densi e forti, radiosi di giovinezza e vitalità.

Caroline Bertrand, Responsable Projets Actifs pour les Laboratoires Sisley, descrive i benefici di Soin Lavant Fortifiant Densité.

“Noi studiamo i tre principali marker dell’invecchiamento dei capelli: il primo è la diminuzione della densità capillare. Con il trascorrere del tempo, i capelli appaiono più fini, meno densi. Più vulnerabili. Il capello tende a cadere più facilmente, perché è meno ancorato. I due altri marcatori studiati dalla Ricerca Sisley sono l’indebolimento della vitalità capillare – i capelli sembrano più stanchi, meno forti, meno flessibili, meno brillanti – e la comparsa di capelli grigi. Al di là del colore, un capello giovane è un capello brillante e corposo. Morbido al tatto, è facile da pettinare perché la sua qualità è intatta. Mi piace molto l’analogia con l’architettura: come per la facciata di un edificio, è essenziale proteggere con efficacia l’involucro esterno del capello, al fine di prevenire i danni legati all’ambiente o a problemi strutturali. Se i capelli perdono elementi essenziali, la loro struttura si sgretola e si incrina, compromettendone vitalità e giovinezza”.

I FATTORI RESPONSABILI DELLA CADUTA DEI CAPELLI (ALOPECIA)

“Perdere un po’ di capelli tutti i giorni non è necessariamente preoccupante… Anzi, è un fenomeno naturale! Corrisponde infatti all’eliminazione fisiologica dei capelli giunti a fine vita. Perdiamo dai 40 ai 100 capelli al giorno; ce ne accorgiamo in genere al momento dello shampoo o quando li spazzoliamo. I nostri capelli si rinnovano in maniera ciclica.

L’alopecia può avere diverse origini. Può essere in particolare:

Ormonale – a causa dell’azione degli androgeni al livello dei bulbi piliferi del cuoio capelluto. Legata al testosterone, è la causa principale dell’alopecia negli uomini. Le donne sono molto meno interessate, salvo in periodo di perimenopausa, quando il brusco crollo del livello di estrogeni non compensa più il testosterone in circolazione nell’organismo.

– a causa dell’azione degli androgeni al livello dei bulbi piliferi del cuoio capelluto. Legata al testosterone, è la causa principale dell’alopecia negli uomini. Le donne sono molto meno interessate, salvo in periodo di perimenopausa, quando il brusco crollo del livello di estrogeni non compensa più il testosterone in circolazione nell’organismo. Genetica – la natura, la densità, la forma, lo spessore, il colore e la lunghezza dei capelli sono determinati geneticamente e variano da un individuo all’altro, all’interno di una stessa famiglia o a seconda dell’etnia. Anche questo fattore incide sulla caduta dei capelli. Ad esempio, una persona di origine caucasica è maggiormente esposta al rischio di calvizie, rispetto a una persona di origine asiatica.

– la natura, la densità, la forma, lo spessore, il colore e la lunghezza dei capelli sono determinati geneticamente e variano da un individuo all’altro, all’interno di una stessa famiglia o a seconda dell’etnia. Anche questo fattore incide sulla caduta dei capelli. Ad esempio, una persona di origine caucasica è maggiormente esposta al rischio di calvizie, rispetto a una persona di origine asiatica. Nutrizionale – un’alimentazione poco equilibrata, in particolare carente di proteine, aminoacidi solforati (cistina, metionina, cisteina), oligoelementi (rame, zinco, ferro, ecc.), vitamine (B5, E, ecc.) e acidi grassi essenziali, influisce sulla crescita e sulla finezza dei capelli.

– un’alimentazione poco equilibrata, in particolare carente di proteine, aminoacidi solforati (cistina, metionina, cisteina), oligoelementi (rame, zinco, ferro, ecc.), vitamine (B5, E, ecc.) e acidi grassi essenziali, influisce sulla crescita e sulla finezza dei capelli. Stress/psicologica – i periodi di stress possono provocare, nei giorni o nelle settimane successive, una perdita di capelli. Questa caduta regredisce tuttavia spontaneamente, dopo varie settimane. Si tratta di una delle cause più frequenti fra le donne.

– i periodi di stress possono provocare, nei giorni o nelle settimane successive, una perdita di capelli. Questa caduta regredisce tuttavia spontaneamente, dopo varie settimane. Si tratta di una delle cause più frequenti fra le donne. Età– il numero di follicoli attivi diminuisce con l’età”.

DONNE E UOMINI: LE DIFFERENZE IN MATERIA DI ALOPECIA

“Le donne sono meno soggette degli uomini all’alopecia, in quanto sintetizzano molto meno testosterone, e gli estrogeni hanno notoriamente un effetto protettivo contro la caduta.

Sono invece interessate dai fenomeni di fragilità capillare, di assottigliamento dei capelli e di perdita di vitalità, peraltro accentuati nella fase della perimenopausa. Un’altra differenza in favore dei capelli femminili è la loro durata di vita sensibilmente superiore, che può spingersi fino a sette anni, mentre per gli uomini è mediamente della metà. Questo fattore spiega l’elevata lunghezza di certe chiome femminili”.

ANCORARE MEGLIO I CAPELLI NEL CUOIO CAPELLUTO

“Grazie alle competenze accumulate da oltre 40 anni nel campo della fisiologia cutanea, siamo precursori nella comprensione del modo in cui il cuoio capelluto, che è in realtà la continuazione della pelle del viso, e i capelli si evolvono con l’età.

Le fibre di collagene nel derma del cuoio capelluto possono subire gli effetti della glicazione, una reazione che disorganizza e irrigidisce la rete di collagene. Sulla pelle, la glicazione si traduce in un’assenza di compattezza o nella formazione di rughe, ma sul cuoio capelluto provoca una perdita di ancoraggio dei capelli, che cadono e perdono densità. Penso a un’immagine molto eloquente: il capello è inserito nel cuoio capelluto come una pianta nella terra. Se riusciamo a fissarlo meglio sul suo supporto, contribuiremo a rallentarne la caduta.

L’estratto di farro monococco o piccolo farro, che deriva da Le Sérum Revitalisant Fortifiant e dalle competenze Sisley nell’anti-età, è stato selezionato proprio a questo scopo”.

E inoltre: favorire la vitalità del capello grazie a un cocktail di principi attivi.

“I capelli crescono grazie a un ricco apporto di sostanze nutrienti e beneficiano di un supporto complesso che ne favorisce la crescita. Noi vi contribuiamo con la nostra selezione di principi attivi di origine naturale e con il nostro Complexe Vitalisant Fortifiant (zinco, rame, magnesio, vitamina B6, pro-vitamina B5 e derivato di vitamina E). Questo abbinamento preserva la vitalità dei capelli, rinforzandoli e rendendoli più resistenti. Contiene inoltre arginina, che stimola la vitalità dei capelli”.

NOVITÀ: COMPLEXE DENSIFIANT, PER RISTRUTTURARE LA FIBRA CAPILLARE

“Oltre alla sua azione sul cuoio capelluto, Soin Lavant Fortifiant Densité offre anche benefici per la fibra capillare. Per soddisfare le esigenze dei capelli sottili, che perdono densità, abbiamo abbinato due principi attivi di prima scelta, accuratamente selezionati per le loro proprietà ristrutturanti:

Le proteine di baobab – queste proteine, particolarmente interessanti per la loro composizione in termini di aminoacidi, permettono di rinforzare la perdita di materia proteica nei capelli sottili e diradati .

. L’analogo di ceramide – già noto e utilizzato in Hair Rituel by Sisley, questo principio attivo contribuisce arafforzare la materia lipidica assente in certi capelli.

Soin Lavant Fortifiant Densité, la cui texture in gel si trasforma in una schiuma finissima e ricca al contatto con l’acqua, può essere utilizzato tutto l’anno o durante i cambi di stagione (per rimediare alle cadute stagionali, in autunno e in primavera). È il caso soprattutto in autunno, dopo che le vacanze hanno messo i capelli a dura prova. I raggi UV, l’umidità marina, il cloro delle piscine o la sabbia provocano un’alterazione delle cuticole, che rende i capelli secchi e fragili, favorendo inoltre la formazione di doppie punte. Al ritorno dalle vacanze, viene stimolata la secrezione di androgeni e di ormoni dello stress, che favoriscono la caduta.

E il suo miglior alleato è Le Sérum Revitalisant Fortifiant, un autentico elisir di giovinezza dei capelli, che mantiene la promessa di un rinnovamento capillare. I capelli, come rivitalizzati e rigenerati, ritrovano quindi una consistenza densa e setosa. Sono più corposi e appaiono più spessi. Forti e resistenti, risplendono di giovinezza e vitalità.