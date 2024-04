I capi in stile navy nella collezione Le Club Malo

Malo Cashmere, per la primavera estate 2024, dedica ampio spazio allo stile nautico e sofisticato, in cui le classiche righe lasciano spazio a linee disomogenee come le increspature delle onde del mare.

Stile navy e immagini che evocano raffinatezza ed esclusività. Il look nautico, con capi passe-partout da indossare al mare e in città, percorre con eleganza e originalità “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo Cashmere.

Le classiche righe regolari, infatti, lasciano spazio a linee disomogenee come le increspature delle onde, correndo lungo i cardigan e i girocolli dalle forme morbide, disinvolte e scivolate. Queste particolari righe irregolari, debitamente studiate e calibrate, nascono da infinite prove e studi per raggiungere il risultato finale che vuole evocare il movimento ondulato delle onde del mare.

A completare lo stile d’ispirazione marinaresca, la giacca doppiopetto per lei e l’iconico peacoat doppiopetto per lui, in elegante blu navy e con preziosi bottoni intagliati con la classica effige dell’ancora.

Grande attenzione alle fibre pregiate e alle lavorazioni: dal prezioso cashmere al cotone biologico certificato GOTS (Global Organic Textile Standard). Dalle finiture in costa, una lavorazione che impreziosisce le maglie, al cashmere double, una tecnica che richiede maestria ed esperienza, in cui due tessuti si schiudono lungo i perimetri per essere poi ripiegati e cuciti a mano con punti invisibili per ottenere un capo avvolgente e sfoderato, perfettamente rifinito anche all’interno.

Lo style navy firmato Malo Cashmere porta alla mente riviere estive ed eleganza. Uno stile sobrio e timeless da indossare in ogni occasione, dal mattino fino alla sera, dalle giornate in città a quelle dedicate al tempo libero.

I capi in stile navy fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno.

“Le Club Malo”, è allure sofisticata. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione e cura sanno restituire. Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo e a uno stile effortless chic.