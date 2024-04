Il colore dell’allure nella collezione Make-up primavera 2024 by CHANEL

La scelta dl un colore è la rivelazione di una storia personale. Attraverso questo mezzo espressivo, COMÈTES COLLECTIVE by CHANEL, esplora tutto il potere e la singolarità dei colori per tratteggiare la complessità e la ricchezza di ogni individuo.

In questa stagione, l’allure del make up CHANEL si tinge di blu. Blu come il mare. Blu come le misteriose profondità dell’oceano e arancione come i coralli con la collezione Make-up primavera 2024 di CHANEL.

La donna in blu è una creatura straordinaria. Una sirena ammaliante, misteriosa e audace come Gabrielle Chanel, non ha paura di tuffarsi in acque profonde. Il fascino della collezione firmata da Valentina Li sta nel mistero del colore blu nella sua connessione con noi e nel modo in cui ci sorprende all’infinito. Questa collezione è caratterizzata da un blu che si esprime sotto diverse forme, una fonte d’ispirazione che nasce nel cuore delle profondità marine. I riflessi scintillanti del sole sul mare cristallino, l’iridescenza delle perle e delle conchiglie, le fluttuazioni magnetiche delle meduse e l’incredibile ricchezza cromatica dei coralli marini.

LUMIÈRE DE L’OCÉAN

Un illuminante ravvivato da sottili madreperle. Una creazione esclusiva all’insegna della naturalezza. In osmosi con l’oceano, il motivo in rilievo rimanda alle increspature delicate che danzano sull’acqua. Per esprimere la magia e il potere di questi colori attraverso il make up un prodotto multiuso, divertente e modulabile, perfetto da indossare ogni giorno o per i look più audaci. Applicato a piccoli tocchi sugli zigomi, l’arco di Cupido e l’arcata sopraccigliare, illumina il viso di riflessi ciano.

RIVAGE

La palette LES 4 OMBRES RIVAGE declina le nuance del litorale marino in una palette di ombretti. Quattro colori che raccontano l’incontro tra terra e mare: Turchese satinato, champagne leggermente satinato, marrone tortora opaco e, infine, una tinta trasparente dai riflessi rosati e dorati, perfetta per sublimare il make up occhi. Con un motivo a rilievo che ricorda le onde del mare, i quattro ombretti della palette evocano il movimento delle onde sull’acqua.

BLEU ABYSSE

Con STYLO YEUX WATERPROOF Bleu Abysse, un blu elettrico opaco intenso che rivela in un tratto l’allure di chi lo indossa. Applicare lungo la rima delle ciglia superiori e inferiori e sfumare leggermente per un ammaliante effetto smoky.

LAGUNE

Il colore del mare al tramonto. L’immensità dell’oceano. La sua profondità. LE VERNIS Lagune e i suoi riflessi blu cielo metallizzati portano l’allure fin sulla punta delle dita. Una semplicità apparente che rivela un nuovo scintillio a ogni gesto.

MERMAID GLOW

Valentina Li reinterpreta il suo prodotto feticcio, BAUME ESSENTIEL. Grazie ai delicati effetti a contrasto, animati da tocchi di luce madreperlata, BAUME ESSENTIEL dalla tinta Mermaid Glow, ricrea il colore perlato delle conchiglie associando riflessi rosa e oro. Un invito a giocare con questo prodotto, estremamente modulabile: sulle palpebre, sull’angolo interno dell’occhio e sulla punta delle labbra. Per un’allure da sirena e un risultato scintillante.

CORAIL FLAMBOYANT

A contrasto con il blu della collezione, ecco una palette dai toni corallo. Applicate insieme, le tinte rosate e i blu marini riscaldano l’incarnato con sfumature ispirate ai fondali sottomarini.

Valentina Li veste le guance con ROSES COQUILLAGE, una creazione esclusiva dalle tinte arancio impreziosita con un motivo a onde in rilievo. Un fard bicolore dai molteplici effetti: l’applicazione di una o di entrambe le tinte sulle guance permette di modulare l’intensità del look.

La seconda, seducente creazione LES 4 OMBRES CORAL TREASURE si veste delle sfumature del corallo, declinato in tinte dai riflessi infiniti. Un arancione albicocca, un fucsia luminoso, un rosa lilla e un arancione corallo semi-opaco evocano le creature sovrannaturali tanto amate da Valentina Li.

Per prolungare l’intensità delle tinte arancio, ecco due tinte di ROUGE ALLURE LAQUE: Sea Shell e Sea Star. La prima si veste di riflessi beige rosato per sublimare il colorito, la seconda di una tinta corallo per riscaldarlo. Per un risultato più naturale, la linea ROUGE COCO BAUME si arricchisce delle tinte Coralline e Anémone, un rosso mattone e un beige arancio da indossare come un velo di colore o in modo più intenso e deciso. Insieme alle sfaccettature di LE VERNIS Sun Drop, si crea un accordo perfetto, un vero tramonto in riva al mare.

I consigli di Valentina Li per rivelare il colore dell’allure:

Per me, è molto importante giocare con il make up. Se amate il blu, divertitevi con LES 4 OMBRES RIVAGE e STYLO YEUX WATERPROOF in blu elettrico per creare molteplici look ed esaltarli con l’illuminante esclusivo LUMIÈRE DE L’OCÉAN.

Se amate il rosa tenue e l’arancione, create l’accordo perfetto con LES 4 OMBRES CORAL TREASURE e BAUME ESSENTIEL in rosa madreperlato insieme al DUO BLUSH ROSES COQUILLAGE. Se invece amate sperimentare con gli stili audaci, giocate mixando l’intera collezione: vestite gli occhi di blu, le guance di rosa e le labbra di rosso-arancione.