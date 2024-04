Il nuovo siero viso C ME GLOW alla Vitamina C by goovi

Il siero viso ad azione antiossidante e uniformante con il 98% di ingredienti di origine naturale si chiama C ME ed è la nuova proposta di goovi. Contiene la Vitamina C stabilizzata che protegge la pelle dallo stress ossidativo, rende l’aspetto delle macchie meno visibile e stimola la sintesi di collagene; insieme all’Estratto di radice di Liquirizia regolarizza la produzione di melanina donando all’incarnato un aspetto uniforme e radioso. Questo prodotto, inoltre, contiene anche l’Acido Ialuronico che aiuta a rendere la pelle più levigata e l’Estratto di Kumquat dall’azione idratante e illuminante.

Gli attivi agiscono in sinergia regolarizzando la produzione di melanina, donando all’incarnato un aspetto uniforme e radioso. Dermatologicamente testato su pelli sensibili e nickel tested.

Benefici principali di C ME GLOW alla Vitamina C by goovi:

riduzione dell’aspetto macchie scure

aumento della luminosità e dell’uniformità della pelle

aumento dell’idratazione

miglioramento della levigatezza cutanea