La Protection Idéale SPF 30, il trattamento skincare antiage by Eisenberg

Ogni giorno la nostra pelle è aggredita: stress, inquinamento, raggi UV…. ma anche la luce blu degli schermi, sono tutti aggressori che danneggiano la nostra pelle con i radicali liberi e le tossine che possono lasciare la pelle irritata e infiammata. Rinomata in tutto il mondo per la sua expertise anti-età, la Ricerca EISENBERG ha accuratamente selezionato ingredienti perfetti, ricchi di antiossidanti, e ha creato una formula innovativa altamente efficace per contrastare le minacce quotidiane e prevenire l’invecchiamento precoce della pelle. Così nasce La Protection Idéale, il trattamento skincare antiage con protezione 3 in 1 contro raggi UV, Luce Blu e inquinamento.

La Protection Idéale (disponibile nella versione da 50ml) è più di una crema idratante con SPF. È un vero e proprio trattamento di difesa anti-età globale che offre una protezione a tripla azione contro i principali aggressori di oggi: UV, esposizione alla luce blu, inquinamento ambientale, grazie ad una potente sinergia di ingredienti protettivi e alla Formula Trio-Moléculaire®, il dinamizzante giovinezza EISENBERG. Insomma, un vero must-have della routine mattutina per tutti i tipi di pelle. Inoltre, non è comedogenico, non contiene coloranti ed è un’ottima base per il trucco.

Ingredienti chiave superpotenti

Formula Trio-Moléculaire: la formula EISENBERG rivoluzionaria e brevettata per dinamizzare la giovinezza. Rigenera, energizza e ossigena la pelle.

Peptidi di Cacao Criollo Porcelana (Estratto di semi di Theobroma Estratto di semi di Cacao): un ingrediente miracoloso per la difesa dell'ambiente. Aiuta a proteggere dalla luce blu, un ottimo anti-invecchiamento precoce.

(Estratto di semi di Theobroma Estratto di semi di Cacao): un ingrediente miracoloso per la difesa dell’ambiente. Aiuta a proteggere dalla luce blu, un ottimo anti-invecchiamento precoce. Estratto di semi di Moringa : un detergente naturale. Anti-inquinamento, potente effetto detox.

: un detergente naturale. Anti-inquinamento, potente effetto detox. Burro di Karité : rigenerante, idratante, ristrutturante, apprezzato per la sua texture liscia e cremosa.

: rigenerante, idratante, ristrutturante, apprezzato per la sua texture liscia e cremosa. Ceramidi vegetali : aiutano a ripristinare le funzioni intercellulari della barriera cutanea.

: aiutano a ripristinare le funzioni intercellulari della barriera cutanea. Aloe Vera : idrata e ammorbidisce in profondità.

: idrata e ammorbidisce in profondità. Noci di Macadamia: il loro elevato contenuto di acidi grassi insaturi combatte le rughe, ristruttura e nutre.

Duo Detox Perfetto

Per una perfetta routine detox, applicare Soin Anti-Stress la sera. Formulato anche con estratti di semi di Moringa dalla profonda azione

detossinante e anti-inquinamento, questo trattamento lenisce e combatte i problemi cutanei legati allo stress durante la notte, per una pelle sana e luminosa al mattino.