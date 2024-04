NEUR|AÉ il primo brand per la cura della pelle basato sulle neuroscienze

Nasce una nuova ed efficace modalità d’azione per promuovere l’equilibrio e la bellezza della pelle con trattamenti basati sulle neurocoscienze che svelano gli stretti legami tra pelle e cervello. Questa scoperta è alla base dell’approccio scientifico di NEUR|AÉ, ancora inedito nella cosmetica. Sviluppata grazie alla ricerca dei Laboratori del Gruppo Sisley, il suo nome nasce da NEUR-, dal greco neurone, “nervo, fibra”. Un prefisso che si riferisce al sistema nervoso, compreso il cervello; NEUR- aggiunge AÉ, che sta per “Activation Émotionnelle” (Attivazione Emotiva). La scienza delle emozioni al servizio di una pelle più bella, più a lungo.

Le reazioni alle emozioni modellano il viso influenzando la sua architettura originale. Fino a oggi, i trattamenti per il viso avevano come obiettivo principale quello di affrontare il problema dell’invecchiamento genetico, poi epigenetico – legato all’esposoma, ovvero all’insieme dei fattori ambientali e allo stile di vita a cui siamo esposti nell’arco della nostra esistenza.

Oggi si presta attenzione a un terzo parametro: le nostre emozioni. Attraverso il prisma delle emozioni, i trattamenti cosmetici adesso possono agire sulla pelle in modo diverso.

NEUR|AÉ ha identificato tre principali tipologie di espressione emotiva:

L’impronta della stanchezza – perdita di tonicità

Ipotonia muscolare

La pelle perde il suo dinamismo

Tratti marcati, occhiaie

Ptosi, solchi naso-labiali

L’impronta della tristezza – Perdita di luminosità

La pelle manca di luminosità

Incarnato spento

Ipotonia muscolare

Valle delle lacrime, rughe di amarezza

L’impronta dello stress – rughe e linee sottili

Ipertonia muscolare

Tensione sulle sopracciglia e sulle mascelle

Il viso appare teso

Ruga del leone, rughe sulla fronte

I Laboratori Sisley hanno identificato quattro messaggeri chiave:

La β-ENDORFINA, l’ormone del piacere

Nel cervello, la β-endorfina scatena una sensazione di piacere ed euforia. Nella pelle, protegge dalle infiammazioni e favorisce la cicatrizzazione.

Il GABA, l’agente del rilassamento

Nel cervello, riduce l’ansia e lo stress. Nella pelle, riduce le infiammazioni e favorisce la cicatrizzazione delle ferite.

Il CORTISOLO, l’ormone simbolo dello stress

Se rilasciato in eccesso nel cervello, genera ansia. Nella pelle, indebolisce e sensibilizza la barriera cutanea.

Il CGRP, il fattore scatenante del dolore

Quando è presente in eccesso nel cervello e nella pelle, aumenta la percezione del dolore e genera uno stress infiammatorio.

NEUR|AÉ offre una soluzione pionieristica che permette alla pelle spenta, stanca o stressata di ritrovare una condizione ottimale riarmonizzando tutti i tratti del viso e presenta una linea fatta da: un siero (punto di partenza di ciascuna delle routine punto di partenza di ciascuna delle routine), tre creme (énergie, per migliorare la compattezza cutanea, joie, pensata per ravvivare la luminosità dell’incarnato e sérénité per distendere i tratti del viso) e tre booster che rispondono alle tre tipologie emotive individuate. Il booster è un prodotto S.O.S. in versione roll-on con applicatore in giada, quarzo o ametista da avere sempre vicino a sé e utilizzare in qualsiasi momento della giornata per riequilibrare il proprio stato emotivo.

Il packaging è un’altra leva dell’impronta di NEUR|AÉ sul pianeta. Per questo hanno ideato vasetti ricaricabili per le creme. “Ci adoperiamo per integrare la circolarità nello sviluppo dei nostri imballaggi. Lavoriamo per ridurre la nostra impronta plastica, privilegiando i materiali in legno per i tappi e il vetro per vasetti e flaconi. Abbiamo optato per una ricarica in plastica riciclabile per i vasetti, che sono ricaricabili. Privilegiamo il sourcing di materiali rinnovabili e riciclati. Gli astucci sono realizzati con il 40% di carta riciclata e i vasetti di vetro contengono il 15% di vetro riciclato.” Vincent Delessy-Dorvillius, Acquirente sostenibile Gruppo Sisley.