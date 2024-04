NEUR|AÉ, la cosmetica basata sulle Neuroscienze, presenta Le Sérum

NEUR|AÉ, brand di trattamenti per la cura della pelle basato sulle neuroscienze presenta Le Sérum, un prodotto formulato a partire da un complesso unico di ingredienti neuroattivi (oggetto di un brevetto depositato). Le Sérum è da abbinare alle creme énergie, joie o sérénité, le cui formule sono sviluppate dai Laboratori del Gruppo Sisley, noti per la loro profonda conoscenza della fisiologia della pelle. Oltre ai principi attivi solitamente utilizzati dall’industria e ai loro effetti cutanei, i prodotti NEUR|AÉ offrono un approccio innovativo per la pelle e per la mente.

La routine NEUR|AÉ si manifesta prima di tutto con l’harmonie di Le Sérum: questo prodotto è il punto di partenza di ciascuna delle routine senza il quale nulla sarebbe possibile. La fragranza di Le Sérum, e degli altri prodotti di tutta la linea, risulta essere “inebriante” ed è stata creata secondo i principi dell’olfattoterapia. La composizione combina oli essenziali e composti profumati, selezionati per i loro effetti aromaterapici, al fine di innescare la risposta emotiva adeguata.

Il trattamento di bellezza quotidiana continua con una delle tre creme (énergie per migliorare la compattezza cutanea, joie pensata per ravvivare la luminosità dell’incarnato o sérénité per distendere i tratti del viso) e tre booster che rispondono alle tre tipologie emotive individuate. Il booster è un prodotto S.O.S. in versione roll-on con applicatore in giada, quarzo o ametista da utilizzare in qualsiasi momento della giornata per riequilibrare il proprio stato emotivo.

Il Siero aiuta a ristabilire l’equilibrio della pelle e a rafforzarne la resilienza in sinergia con le creme (énergie, joie o sérénité). Giorno dopo giorno, i lineamenti appaiono meno rigidi e sembrano ritrovare la loro espressività. Insomma, un immediato aumento della sensazione di benessere, come se fosse più zen, la pelle sembra essere meno stressata, rilassata e riposata.