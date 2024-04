Énergie, la Crème Énergisante & Raffermissante di NEUR|AÉ

NEUR|AÉ apre una strada inesplorata che permette di coltivare la bellezza della pelle in relazione al benessere. Le formule sono progettate per consentire alla pelle e alla mente di esprimere tutte le loro capacità.

E dopo la recente presentazione di Le Sérum, NEUR|AÉ propone énergie la Crème, una Crème Énergisante & Raffermissante che restituisce elasticità alla pelle stanca. L’espressione del viso ritrova il suo dinamismo e i segni di stanchezza sembrano svanire. Giorno dopo giorno, énergie la Crème rassoda visibilmente la pelle, dando una sensazione di energia. I risultati, in combinazione con le Sérum, sono che i contorni del viso appaiono più netti, più modellati, oltre a restituire elasticità e tonicità alla pelle stanca. Utilizzata mattina e sera la pelle è risvegliata, più attiva e l’espressione del viso ritrova il suo effetto energizzante.

La sua fragranza è “inebriante”, come tutti gli altri prodotti della linea. Si tratta di una composizione che combina oli essenziali e composti profumati, selezionati per i loro effetti aromaterapici, al fine di innescare la risposta emotiva adeguata.

E per completare la routine di benessere-emotiva ecco il booster con applicatore in giada. Un gesto veloce per migliorare istantaneamente l’umore, grazie alla combinazione della tecnologia NEUR|AÉe di punti di digitopressione selezionati per accompagnarla.

Utilizzando la sfera, applicare il concentrato sulle tempie oltre all’interno e all’esterno delle braccia, quindi massaggiare per circa 30 secondi.

L’intera linea è composta da:

un siero (punto di partenza di ciascuna delle routine), tre creme (énergie, per migliorare la compattezza cutanea, joie, pensata per ravvivare la luminosità dell’incarnato e sérénité per distendere i tratti del viso) e tre booster che rispondono alle tre tipologie emotive individuate in versione roll-on da utilizzare in qualsiasi momento della giornata per rinnovare l’equilibro della pelle.

NEUR|AÉ è attenta alla sostenibilità sviluppando tutti i prodotti in modo da massimizzarne l’efficacia, cercando al contempo di minimizzare il loro impatto sull’ambiente e sulla società. Le formule, sviluppate grazie alla ricerca dei Laboratori del Gruppo Sisley, sono composte per almeno il 95% da ingredienti di origine naturale.

Il packaging è un’altra leva orientata verso il rispetto del pianeta: per chi lo desidera sono a disposizione i vasetti ricaricabili per le creme.