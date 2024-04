La vasca “haute couture” Noon vince l’iF DESIGN AWARD 2024

Anche quest’anno Acquabella si aggiudica l’autorevole iF DESIGN AWARD. Dopo la vittoria della scorsa edizione con il piatto doccia Natur Wave, il 2024 è all’insegna della rivoluzionaria vasca da bagno Noon.

Il premio annuale, organizzato dalla stimata istituzione tedesca iF International Forum Design con sede nella città di Hannover, rappresenta uno dei più importanti riconoscimenti nel mondo del design con una giuria di 132 membri, composta da esperti del settore, e con quasi 11.000 candidature di prodotto provenienti da tutto il mondo. Le caratteristiche principali per la valutazione dei progetti selezionati hanno riguardato progettazione, estetica, funzionalità e l’impatto dell’oggetto nella vita quotidiana.

La vasca Noon ha risposto a tutti questi requisiti, a cominciare dalle sue forme generose e il sapiente bilanciamento dei volumi. Curve ampie e morbide distinguono, infatti, il profilo di questa imponente vasca con installazione a parete, che vengono evidenziate ancora di più dalla finitura ad altissima definizione “effetto ardesia” Slate.

Ma a fare di questa vasca davvero un arredo straordinario è la sua composizione in Akron®, materiale innovativo senza silice e antibatterico brevettato Acquabella, che contrasta la presenza di urti e graffi, assicurando livelli di igiene estremi, garanzia di durata nel tempo e proprietà antiscivolo. Tutto questo è reso possibile dal DNA del materiale che unisce le qualità del poliuretano a quelle delle cariche minerali per un risultato di eccellenza.

Noon presenta un leggero taglio inclinato, un dettaglio che permette di osservare il contrasto materico tra la texture esterna e la setosità della superficie interna; la bordatura in rilievo consente, invece, di usufruire di un comodo piano d’appoggio per flaconi, spugne e altri prodotti per la cura della persona. Noon è disponibile in tantissime colorazioni a scelta tra la nuova linea Season, Standard e Naturally Made, oltre che in qualsiasi tonalità della palette RAL/NCS.