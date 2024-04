EAU di Uriage: prepara la pelle all’estate con un booster di idratazione

Le aggressioni quotidiane, l’inquinamento, lo stress, la stanchezza, una dieta non corretta, possono avere un impatto negativo sull’idratazione e sull’equilibrio cutaneo. Per questo motivo, idratare la pelle quotidianamente dovrebbe essere un gesto fondamentale della nostra beauty routine. Con la gamma EAU, Uriage si impone come specialista dell’idratazione cutanea. Alla base delle formule della gamma EAU si trovano due attivi fondamentali:

L’Acqua Termale di Uriage che – con 11g/L di minerali e oligoelementi – ha una concentrazione almeno due volte più elevata rispetto alla maggior parte delle acque termali. Isotonica, l’acqua termale di Uriage può essere paragonata ad un siero fisiologico, con azioni aggiuntive, per poter essere applicata sulla pelle senza modificare la dimensione delle cellule.

Questo «siero fisiologico» naturale aumenta la sintesi di filaggrina, e di claudina, delle proteine che rinforzano le giunzioni serrate tra le cellule. Queste due azioni aumentano la permeabilità della barriera cutanea e permettono di mantenere un tasso di idratazione ottimale.

Il Complesso Idro-Termale che rigenera l’idratazione della pelle, ottimizza la continua idratazione dell’epidermide, ripristina l’effetto barriera e limita la disidratazione.

Il prodotto star della gamma EAU è il Siero Booster H.A.

Il Siero Booster H.A. è un vero e proprio concentrato d’acqua per la pelle. Dotato di due brevetti, questo concentrato di idratazione nutre e illumina la pelle giorno dopo giorno. Fedele alla filosofia di Uriage, questo siero unisce alta tecnologia e semplicità di utilizzo.

Al cuore della formula c’è l’1,5% di acido ialuronico puro e naturale che regala idratazione oltre a rimpolpare e levigare la pelle; l’estratto di fiore di altea che riequilibra proteggendo la barriera cutanea, levigando e ammorbidendo la pelle; infine l’Acqua Termale di Uriage Pura e Naturale che idrata, protegge, rinforza e lenisce.

Una formula ultra-concentrata, con il 97% di ingredienti di origine naturale, una valutazione green sulle app dedicate e un flacone in vetro riciclabile all’infinito. Una texture fresca, leggera e avvolgente e un profumo di bergamotto e pesca con una nota di mughetto e cedro. È sufficiente applicare da 2 a 3 gocce di siero prima della crema idratante, mattina e sera per ottenere un effetto «pelle zero difetti». La pelle è più sana, rimpolpata, il colorito più uniforme e le rughe di disidratazione sono levigate.