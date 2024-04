Ombre Essentielle, l’allure monocromatica firmata Chanel

Per Chanel, il colore dell’allure è un’intenzione che si esprime attraverso infinite interpretazioni, in cui ogni nuance è possibile. È una firma, un’unicità che si esprime e si declina in ogni sfumatura. Che sia il blu, il rosso, il beige o l’oro, ogni colore è essenziale e svela una palette di espressioni infinite. Con Ombre Essentielle, Cécile Paravina, Global Creative Makeup Partner di COMETES COLLECTIVE della Maison Chanel, disegna i contorni di una nuova generazione di ombretti.

Per creare la palette cromatica del nuovo Ombre Essentielle, Cécile Paravina trae ispirazione dal patrimonio ricco e senza tempo di Chanel. In collaborazione con lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL, l’artista interpreta 14 tinte e per ciascuna di esse tesse un filo conduttore tra il proprio universo creativo e il patrimonio cromatico della Maison.

Così immagina Beige Suède, ispirato alle nuance del divano iconico dell’appartamento al 31 di rue Cambon, il Gris Paris dei tetti della capitale, culla delle creazioni di Mademoiselle, e il Brun Fauve del leone, segno zodiacale e animale totem di Gabrielle Chanel.

Blanc Perle, la celebrazione dei sautoir che illuminavano i suoi outfit di un delicato bagliore lunare, Bois Noir, domato con coraggio da Mademoiselle che ne fece il colore dell’eleganza, e Lilas Poudré, un’evocazione dei tweed della Maison. Rose Charnel, il colore delle guance arrossate di una giornata all’aria aperta, Blé d’Or Antique, il suo portafortuna per eccellenza, e Rouge Cosmos, il colore della vita, di cui Mademoiselle amava la forza e il potere. Brun Talpa, il colore delle giacche eleganti del Duca di Westminster, lo chic per eccellenza per Mademoiselle. Il Quartz Fumé delle pietre a cui era particolarmente affezionata, il Rouge Cuir che riveste l’interno della borsa 2.55. Il Jade Facetté pastello dei tweed immaginati da Gabrielle Chanel per i modelli estivi. Infine, il Beige Sable delle spiagge di Deauville, che veste numerose creazioni della Maison.

Tinte opache, satinate o metallizzate: applicato alla base delle ciglia, sulle palpebre e fino alle sopracciglia, il monocromo CHANEL è multiforme, assertivo e, soprattutto, creativo. Ogni ombretto offre tre modalità di applicazione, per dare vita a una grande varietà di espressioni. Un prodotto 3 in 1, per un’allure inesauribile e infiniti look make up.

Per sublimare ogni sfaccettatura di OMBRE ESSENTIELLE, Cécile Paravina crea anche il top coat multiuso Blanc Perle. Applicata da sola, la tinta trasparente ravviva lo sguardo e lo veste di un velo madreperlato. Con CHANEL, l’allure del colore veste lo sguardo fino alla punta delle ciglia. Cécile Paravina ha creato tre nuove tinte dell’iconico mascara NOIR ALLURE di CHANEL. Le ciglia si vestono di un rosso arancio, di un marrone mattone e di un malva-lilla pastello. Applicate insieme a OMBRE ESSENTIELLE, le nuove tinte creano il tono su tono perfetto, oppure un contrasto sorprendente.

“Nei look monocromatici è interessante rifarsi alla teoria del colore. Le tinte marroni o arancio in total look, ad esempio, sono perfette per esaltare gli occhi azzurri, mentre le sfumature del viola e del rosa sono l’ideale per gli occhi verdi. Gli occhi marroni, invece, dovrebbero orientarsi verso tinte più fredde. È vero che non esistono regole nel make up, ma queste linee guida permettono di esaltare al meglio lo sguardo. D’altra parte, la teoria del colore può essere un ottimo strumento anche per il mix and match. Il mascara NOIR ALLURE Orange Bruni e OMBRE ESSENTIELLE Gris Paris offrono un look make up molto vivace” – conclude Cécile Paravina.