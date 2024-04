Gilmour: la visione cosmopolita by Matteo Nunziati

Il divano Gilmour by Matteo Nunziati diventa luogo ideale su cui raccogliersi per recepire tutte le vibrazioni dell’essere in perfetta armonia con la propria anima. Le sue linee essenziali e i volumi compatti, pensati con sapiente alternanza di pieni e vuoti, rivelano una eclettica personalità che si fonde facilmente con quella degli spazi abitativi. Busnelli (appartenente all’azienda We.Do Holding Spa) presenta tante combinazioni possibili per un sistema che sa valorizzare ogni spazio.

Si tratta di un divano componibile utilizzando 16 moduli disponibili, la struttura del basamento è su piedini, è accessoriabile e sfoderabile sia nella versione in tessuto che in pelle. Lo schienale è formato da un unico pezzo per offrire il massimo sostegno in ogni punto, mentre la seduta si compone di elementi divisi, formati da morbidi cuscini rettangolari. Accogliente nella sua essenzialità di linee e di volumi, la chaise longue si propone come una comoda zona su cui rilassarsi.

È possibile personalizzarla con l’aggiunta dei cuscini o del pouf dotato di piano d’appoggio che fornisce ulteriore spazio al tempo del relax. Il piano d’appoggio con bordo rialzato e il pratico contenitore a giorno, entrambi realizzati in frassino, fungono da accessori satellite che vanno a completare il comfort del divano apportando nuove funzionalità in perfetta armonia con il design. Il basamento a isola è sottile ed elegante e appare come una tavola di legno naturale.

Per armonizzarlo ulteriormente con l’insieme o per porlo come elemento di contrasto, può essere anche rivestito con lo stesso tessuto del divano o con un diverso rivestimento per accentuare il ritmo della composizione. Verniciato nello speciale color ombra Busnelli, il piedino a lama intagliata ha una leggerezza tale da ricordare i rami di un albero. Un elemento che, per la sua ricercatezza, diviene una componente strutturale e decorativa. Il cuscino della seduta è composto da uno strato di poliuretano espanso e imbottitura in PET rigenerato. I cuscini aggiuntivi dispongono di un’imbottitura in ovatta rigenerata MICROFLOCK.