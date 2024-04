Clinique presenta High Impact Shadow Play Shadow + Definer

Creare il make-up look perfetto per ogni occasione oggi è più facile. Clinique presenta uno stick-due ombretti dal nome High Impact Shadow Play, ombretti per creare look senza limiti con un prodotto 2-in-1. Abbinare due tonalità e formule versatili in un unico strumento “a prova di errore” per creare dei look occhi unici e completi in un attimo.

Da un lato, la matita ha una texture cremosa che scivola in modo uniforme, è modulabile e facile da sfumare per creare la base perfetta con una finitura satinata. Dall’altro lato, la polvere ricca e pigmentata definisce, contorna e aggiunge istantaneamente profondità allo sguardo con pigmenti intensi in polvere, consentendo di creare una varietà di look infiniti. L’applicatore integrato in spugna definisce con precisione le linee, dona uno sguardo unico. Disponibile in 10 coppie di tonalità abbinate perfettamente, pensate per adattarsi a tutte le carnagioni.

12 ore di tenuta

Long Lasting

Non si deposita

Non va nelle pieghe

Resistente al sudore

High Impact Shadow Play Shadow + Definer è testato contro le allergie. Privo di profumo al 100%. Oftalmologicamente testato. Sicuro per gli occhi sensibili. Sicuro per chi indossa lenti a contatto.