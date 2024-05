joie, l’Émulsion Euphorisante & Éclat, il fluido di NEUR|AÉ

La rivoluzione cosmetica di nome NEUR|AÉ, sviluppata grazie alla ricerca dei Laboratori del Gruppo Sisley, ripensa alla bellezza della pelle attraverso il prisma delle neuroscienze per risultati visibili e presenta joie, l’Émulsion Euphorisante & Éclat.

Questa crema-fluido, applicata dopo Le Sérum di NEUR|AÉ, aiuta la pelle a sembrare meno spenta. L’espressione del viso appare più radiosa e la pelle ritrova un incarnato più fresco. Giorno dopo giorno, l’Émulsion restituisce luminosità al viso offrendo una sensazione di benessere.

La sua fragranza evidenzia una composizione che combina oli essenziali e composti profumati, selezionati per i loro effetti aromaterapici, al fine di innescare la risposta emotiva adeguata.

A completare la beauty-routine ecco il booster con applicatore in quarzo. Utilizzando la sfera, applicare il concentrato dietro ai lobi delle orecchie e all’interno del polso, quindi massaggiare per circa 30 secondi. Si tratta di un prodotto S.O.S. per migliorare istantaneamente l’umore, grazie alla combinazione della tecnologia NEUR|AÉ e di punti di digitopressione selezionati per accompagnarla.

L’intera linea è composta da:

un siero, tre creme (énergie, per migliorare la compattezza cutanea, joie, pensata per ravvivare la luminosità dell’incarnato e sérénité per distendere i tratti del viso) e tre booster che rispondono alle tre tipologie emotive individuate in versione roll-on con applicatore in giada, quarzo o ametista da avere sempre vicino a sé per riequilibrare il proprio stato emotivo.

NEUR|AÉ è attenta alla sostenibilità sviluppando tutti i prodotti in modo da massimizzarne l’efficacia, cercando al contempo di minimizzare il loro impatto sull’ambiente e sulla società. Le formule sono composte per almeno il 95% da ingredienti di origine naturale.

Il packaging è un’altra leva orientata verso il rispetto del pianeta: per chi lo desidera sono a disposizione anche i vasetti ricaricabili per le creme.