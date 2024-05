Queste scarpe da ginnastica sono state le vere protagoniste di Challengers

Non vi spoilererò Challengers, ma vi spoilererò quali scarpe da ginnastica vengono indossate nel dramma tennistico. Gli ultimi dieci minuti del film sono senza dubbio i più intensi e importanti, e mentre oscillavo sul bordo letterale della poltrona – il busto inclinato in avanti, i gomiti sulle ginocchia, la concentrazione su tutto ciò che accade sullo schermo – ho notato qualcosa. Un lampo di bianco in mezzo al caos di una partita di tennis decisiva per la vita. Erano lì, proprio ai piedi di Mike Faist: un paio di scarpe da ginnastica Roger Pro del marchio svizzero On.

Riconoscerei il logo On ovunque. Lo vedo centinaia di volte al giorno sui passanti in città e so bene che i fan amano questo marchio per le sue sneakers comode, fresche e performanti. Non mi sorprende quindi che abbiano avuto un momento così importante durante la parte più cruciale di Challengers, indossate da Art Donalds di Faist durante gli ultimi istanti del suo match contro il migliore amico-nemico Patrick Zweig (interpretato da Josh O’Connor). Perché diciamocelo: Queste scarpe sono delle star e sono disponibili in taglie da donna.

Se prima di Challengers non eravate sicuri di acquistare le sneaker Roger Pro di On, il film vi convincerà sicuramente. A parte il fatto che sono state progettate in collaborazione con la superstar del tennis Roger Federer in persona, Challengers rende queste scarpe molto interessanti.

Lasciate che vi illustri la scena. Art Donaldson è una delle migliori star americane del tennis, sposato con un’altra delle migliori star americane del tennis, Tashi Duncan di Zendaya. È ricchissimo. Può comprare e indossare qualsiasi cosa, quindi compra e indossa il meglio del meglio, soprattutto per giocare a tennis. Quindi che indossi le On Roger Pro? Beh, questo dimostra quanto siano di alto livello queste scarpe: abbastanza buone per una star del tennis e abbastanza buone per noi.

E quando la telecamera passa drammaticamente da un primo piano del volto di Zendaya, a quello di O’Connor, a quello di Faist, e poi alle scarpe di Faist, è chiaro che Luca Guadagnino sta cercando di candidare On all’Oscar. Il calore del momento, la drammaticità del tutto e le scarpe di Roger Pro che condividono lo schermo con il trio di stelle del cinema? È stato bellissimo, a dir poco. Quando il film è finito, ho pensato a molte cose, ma soprattutto – come dimostra il messaggio che ho inviato immediatamente ai miei redattori all’uscita dal cinema – a queste scarpe.