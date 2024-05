Seiko presenta il primo orologio Astron GPS Solar

Nel 2012, Seiko ha portato l’orologeria elettronica a un nuovo livello con l’Astron GPS Solar, che si collega alla rete GPS (Global Positioning System) e si regola sul fuso orario di chi lo indossa con la semplice pressione di un pulsante, acquisendo tutta l’energia di cui necessita esclusivamente dalla luce, senza mai aver bisogno di essere caricato.

Oggi Seiko inaugura un nuovo capitolo della storia di Astron con la presentazione di un nuovo movimento che, per la prima volta, combina la tecnologia Dual-Time con la funzione cronografo. Questo inedito Calibro, 5X83, alimenta quattro nuove creazioni Astron, tra cui un segnatempo in edizione limitata, con dettagli color oro, che celebra il centesimo anniversario del marchio Seiko e il retaggio storico del suo fondatore, Kintaro Hattori.

Sin dalla sua nascita nel 1881, Seiko ha continuato a innovarsi in linea con la filosofia del fondatore Kintaro Hattori, che incoraggiava ad essere “sempre un passo avanti agli altri.” Nel 1924, l’azienda ha presentato il primo orologio da polso con il logo” Seiko” sul quadrante, contrassegnando così l’esordio del marchio Seiko. Il 2024 celebra il 100º anniversario di questo evento storico.

Il nuovo orologio presenta per la prima volta un sotto-quadrante che misura il tempo trascorso con incrementi di 1/20 di secondo, posizionato a ore 12, grazie al nuovo design del movimento. Il sotto-quadrante a ore 6 indica l’ora di un secondo fuso orario e diventa un contatore delle 12 ore quando si utilizza la funzione cronometro. Quest’ultima è indicata sul sotto-quadrante a ore 9, che permette di visualizzare anche lo stato della carica, il giorno della settimana e la modalità di volo.

Il Calibro 5X83 si connette automaticamente fino a due volte al giorno alla rete GPS e si collega manualmente con la semplice pressione di un pulsante, per mantenere la sua precisione in qualsiasi parte del mondo**. L’ora del giorno visualizzata sul quadrante principale può essere commutata con quella del sotto-quadrante a ore 6 tenendo premuti due pulsanti per tre secondi. Il quadrante principale e le lancette del sotto-quadrante si muovono simultaneamente, rendendo il tempo necessario per il trasferimento particolarmente breve grazie al nuovo calibro 5X83.

La cassa e il bracciale della limited edition, entrambi total black, insieme al quadrante con motivo sunray e ai dettagli di colore giallo-oro, evocano una vista notturna della terra osservata da un satellite in orbita, un’immagine che richiama perfettamente la tecnologia innovativa alla base dell’Astron GPS Solar. La lunetta è composta da una parte principale in ceramica sfaccettata e da una cornice in titanio color oro giallo per creare una brillantezza che evoca ulteriormente questa luminosa visione notturna. La ceramica è utilizzata anche per le maglie centrali del bracciale e l’inserto centrale della corona.

Il fondello color oro giallo riporta il nome del fondatore dell’azienda Kintaro Hattori e il marchio “S”, che ha registrato nel 1900 come simbolo della fabbrica Seikosha. Appena sopra la “S” appare la frase che riassume perfettamente la sua filosofia.

L’orologio è offerto in una confezione speciale contenente un secondo cinturino in silicone extra-resistente e una spilla commemorativa color oro a forma di “S”.

Il segnatempo celebrativo sarà disponibile in edizione limitata di 1.000 esemplari da giugno 2024.

Tre cronografi dal design dinamico e sportivo si uniscono alla collezione Astron

La maggiore efficienza di carica energetica del nuovo movimento consente al quadrante principale e ai sotto-quadranti di avere colori e texture contrastanti, per un’estetica più dinamica e sportiva.

Oltre all’orologio celebrativo, si uniscono alla collezione Seiko Astron tre creazioni anch’esse alimentate dal nuovo calibro 5X83. Proprio come l’edizione limitata, gli orologi presentano una lunetta con una parte superiore in ceramica e una cornice in titanio. Sulla lunetta, insieme agli indici arabi, è riportata l’indicazione “CRONOGRAFO”. Grazie al baricentro basso della cassa in titanio e al vetro zaffiro a doppia curvatura con rivestimento “Super Clear”, i segnatempo garantiscono elevati livelli di comfort e leggibilità.

I tre inediti Astron saranno disponibili a partire da luglio 2024.